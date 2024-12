Digitale Terrestre: due novità interessanti arrivano sulla piattaforma

Continua il processo di crescita della piattaforma e di integrazione, da parte di diversi canali, alle nuove tecnologie trasmissive del digitale terrestre. In queste ore altre due novità sono arrivate sulla piattaforma per tutti i telespettatori. Si tratta di aggiornamenti che arricchiscono la proposta d’intrattenimento e ne migliorano la qualità.

Partiamo dalla prima novità. Sulla numerazione LCN 251 è approdato MOMENTO TV, un canale che al momento risulta ancora a schermo nero. Le prospettive però diventano interessanti, contrariamente al suo apparente debutto anonimo. Infatti, per chi ha un dispositivo compatibile con la tecnologia HbbTV è visibile un cartello con il logo del canale posizionato a sinistra.

Invece, alla destra dello schermo è presente un mosaico che permette all’utente, con televisore o decoder connesso a internet, di accedere alla programmazione di alcune emittenti tra cui troviamo Pooh Channel, dedicato all’omonimo gruppo musicale, MotorSport, Zortea, Super Models, SexFactor TV, TuttoTV, Tikitaka e Live Events.

Digitale Terrestre: un canale passa all’alta definizione

Compatibilmente con il programma di rinnovo del digitale terrestre e dell’avvicendamento allo standard DVB-T2, un altro canale TV è passato all’alta definizione. Si tratta dell’emittente locale milanese Byoblu. Presente alla numerazione LCN 262 del telecomando, ha iniziato a trasmettere in H.264 e in alta definizione. Le immagini vengono riprodotte con risoluzione massima 960 x 1080 pixel.

Tornando alla tecnologia HbbTV, anche su ADNPLAY è possibile fruire di contenuti extra direttamente da un menù che consente l’accesso a produzioni del gruppo ADN Italia nella modalità on demand e live streaming di alcuni canali dell’editore e di altre emittenti locali italiane.

In conclusione, anche nelle ultime ore il digitale terrestre si è aggiornato includendo nuovi contenuti e migliorandone la visione su un canale TV. Grazie alla nuova tecnologia HbbTV è possibile accedere a contenuti streaming live e on demand non solo ordinari, ma anche aggiuntivi migliorando così l’offerta televisiva.