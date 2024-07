Digitale Terrestre: a fine luglio si attiva la nuova numerazione canali

Con l’arrivo degli ultimi giorni del mese di luglio è stata attivata la nuova numerazione dei canali TV. Quindi altro aggiornamento per la piattaforma digitale terrestre che si sta preparando per l’arrivo del nuovo standard DVB-T2 ad agosto per alcuni canali Rai e successivamente per tutti gli altri. Cosa è necessario fare per continuare a vedere le tue trasmissioni preferite dopo l’aggiornamento della numerazione LCN nazionale?

Se il tuo apparecchio è di ultima generazione dovrebbe avere attiva la “Risintonizzazione Automatica” dei canali. In pratica, è il ricevitore stesso che riconosce delle modifiche e le aggiorna autonomamente per darti tutte le novità in tempo reale e così ricevere tutti i canali TV in chiaro. Altrimenti devi avviare una “Ricerca Automatica” dei canali. La attivi dal menù del tuo telecomando e, in pochi minuti, ti propone la nuova lista aggiornata.

Digitale Terrestre: la nuova Numerazione LCN Nazionale di fine luglio

Vediamo quindi la nuova Numerazione LCN Nazionale applicata in questi ultimi giorni di luglio del digitale terrestre: