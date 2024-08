Digitale terrestre: una grande novità tecnologia arriva su un canale

Un’importante novità tecnologia è approdata su un canale TV molto seguito da chi ama lo sport sulla piattaforma digitale terrestre. Stiamo parlando di Super Tennis, emittente monotematica che trasmette il grande sport del tennis in chiaro per tutti. L’aggiornamento è ora disponibile per tutti gli utenti che possiedono una smart TV di ultima generazione connessa a internet.

In pratica è stata integrata la tecnologia HbbTV che permetterà di passare da una trasmissione all’altra con facilità per contenuti con un’offerta ancora più completa per tutti gli appassionati. Ecco come, nel comunicato ufficiale, Super Tennis ha annunciato questa novità:

Acronimo di Hybrid Broadcast Broadband TV, l’HbbTV non è altro che una funzione presente su tutte le Smart TV di recente fabbricazione connesse ad internet, che consente allo spettatore di un canale l’accesso ad una serie di contenuti gratuiti aggiuntivi di varia natura.

Grazie a questa tecnologia Supertennis TV permetterà agli appassionati di tennis, la visione di canali supplementari – “paralleli” a quello principale – prima non disponibili.

Questo permetterà a tutti gli utenti di accedere ad altri tre canali extra con gli incontri per l’imperdibile US Open.

Digitale terrestre: le novità arrivano su smart TV

Questa novità, attiva da qualche mese, permetterà di gustare al meglio la prossima grande programmazione di tennis su questo canale TV. Risulta abbastanza chiaro quindi che, per godersi al massimo la proposta di intrattenimento del digitale terrestre, oggi è necessaria una smart TV compatibile con le recenti tecnologie.

Inoltre, il 28 agosto 2024 diversi canali Rai passeranno al digitale terrestre DVB-T2. Questo vuol dire che chi ha un televisore di vecchia generazione perderà gran parte della trasmissione in chiaro di questa piattaforma. Si aggiungono ora contenuti gratuiti extra fruibili su una televisione connessa a internet.

Il nostro consiglio, se hai già un dispositivo di ultima generazione, è quello di attivare la “sintonizzazione automatica” che aggiorna autonomamente la lista canali e tutte le novità del digitale terrestre quasi in tempo reale. Altrimenti puoi sempre avviare la “ricerca automatica” dei canali.