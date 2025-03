Sul digitale terrestre in Italia inserito un canale francese

Il panorama radiotelevisivo italiano sta crescendo grazie ad aggiornamenti e modifiche quasi quotidiane. Infatti, l’offerta di intrattenimento in questi giorni si è arricchita ancora. Nello specifico, sulla piattaforma digitale terrestre è stato aggiunto un canale francese. Una notizia davvero singolare e alquanto importante.

Ci troviamo sul MUX CAIRO DUE dei multiplex nazionali. Il canale in questione è FRANCE 24 che trasmette esclusivamente notizie e informazioni. Al momento è sintonizzabile sulla LCN 241, in precedenza occupata da ITALIA 241, canale che ripeteva la programmazione di ITALIA 126. Cosa devi fare per riceverlo?

Come per ogni aggiornamento o modifica, è necessario avviare una ricerca automatica dei canali del digitale terrestre. In questo modo ottieni tutti i canali disponibili nella tua zona su televisore o decoder, incluse anche le ultimissime aggiunte. Inoltre, gli esperti consigliano di mantenere attiva la risintonizzazione automatica dei canali.

FRANCE 24 viene trasmesso con tecnologia ibrida HbbTV che sfrutta il segnale digitale terrestre per trasmettere in streaming sui televisori e decoder compatibili. Quindi è necessario che il tuo apparecchio sia connesso a internet per ricevere le trasmissioni di questo canale aggiunto alla LCN 241.

Digitale Terrestre: MUX CAIRO DUE aggiornato con FRANCE 24

L’aggiornamento del MUX CAIRO DUE sul digitale terrestre con il nuovo canale FRANCE 24 sulla LCN 241 è una grande novità. Vediamo quindi il multiplex secondo le attuali frequenze.