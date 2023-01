Digitale terrestre, non vedi Rai e Mediaset? Ecco la soluzione

L’ultima tappa che ci separa dall’attivazione definitiva del nuovo digitale terrestre si è conclusa lo scorso 20 dicembre 2022. I broadcaster hanno spento i restanti canali TV che trasmettevano ancora con codifica Mpeg2. Questo ha creato alcuni problemi di ricezione delle trasmissioni Rai e Mediaset a diversi utenti.

La prima categoria riguarda coloro che non si sono adeguati per tempo a questa data. Avendo ancora televisori o decoder di vecchia generazione non riescono più a vedere i canali Rai e Mediaset che erano rimasti in qualità SD. Per questo c’è un’unica soluzione possibile per risolvere.

Si tratta di acquistare un apparecchio di ultima generazione compatibile con il nuovo digitale terrestre. Fortunatamente online si trovano offerte interessanti per aggiornare il proprio televisore senza dover spendere centinaia di euro. Amazon è un ottimo pozzo da cui attingere.

Se vuoi un dispositivo potente che non dia problemi nel tempo devi acquistare il Decoder Edision Ping T2/C a soli 26,99 euro, invece di 39,90 euro. Si tratta di un ottimo prodotto molto efficace che in un attimo riceve tutti i canali, anche quando il segnale risulta disturbato o debole.

Digitale terrestre: come vedere di nuovo i canali Mediaset e Rai

La seconda categoria di coloro che non ricevono più Rai e Mediaset riguarda chi ha apparecchi compatibili con il nuovo digitale terrestre, ma non ha effettuato un aggiornamento dei canali da molto tempo o dopo il 21 dicembre 2022. È normale quindi che i canali TV principali possano essersi persi nel tempo senza aver allineato le proprie frequenze con quelle recenti.

Perciò puoi stare tranquillo perché, per risolvere questo problema e tornare a vedere tutte le trasmissioni Rai e Mediaset, non dovrai necessariamente cambiare il tuo televisore o decoder. La soluzione per risolvere questa situazione non ti costerà nulla.

Dovrai solo dedicare alcuni minuti del tuo tempo per effettuare una risintonizzazione dei canali del digitale terrestre. Si attiva direttamente dal menù del proprio apparato di casa che riceve il segnale. In questo modo si aggiornerà la lista alla Numerazione LCN Nazionale più recente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.