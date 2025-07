Digitale Terrestre: ottieni adesso l'accesso ai canali in streaming

Grazie al digitale terrestre il tuo intrattenimento può essere ancora più grande. Infatti, l’offerta radiotelevisiva si amplia grazie ai tantissimi canali in streaming che si affiancano ai canali standard della piattaforma. Sono davvero tantissimi, sia a livello nazionale che su scala locale.

Per riceverli è necessario avere in dotazione un televisore o un decoder di ultima generazione, compatibile con la tecnologia HbbTV più recente. Inoltre, è importantissimo avere una connessione internet di qualità alla quale collegarlo per assicurarsi uno streaming senza buffering.

Una volta che hai tutto quello che ti serve, avvia una ricerca automatica dei canali per ottenere la lista completa delle emittenti che offrono trasmissioni in streaming tramite la piattaforma digitale terrestre. Questo ti permetterà anche di accedere ai contenuti extra in streaming di molti canali.

Digitale terrestre: quanti sono i canali in streaming?

Probabilmente ti starai chiedendo quanti e quali sono i canali in streaming disponibili sul digitale terrestre. Dai un’occhiata tu stesso da questo elenco, in costante aggiornamento.