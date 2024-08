Digitale terrestre: quali canali verranno trasmessi solo in DVB-T2

Il 28 agosto 2024 si sta avvicinando e per molti non si tratta di una data felice. Stiamo parlando di coloro che ancora non hanno provveduto alla sostituzione del vecchio televisore o all’acquisto di un decoder compatibile ai nuovi standard trasmissivi DVB-T2 del digitale terrestre.

Sono molte le notizie finite online prima dell’arrivo della comunicazione ufficiale da parte della Rai che ha spiegato quali saranno i canali TV trasmessi solo con la tecnologia DVB-T2 e quali, invece, in simulcast, anche in DVB-T. In questo articolo vediamo di chiarire questo aspetto.

In questo modo, avendo le idee più chiare, saprai cosa succederà alla piattaforma digitale terrestre con il primo grande switch off al DVB-T2 del 28 agosto 2024. Vediamo quindi quali saranno i canali oggetto di questa novità e che non saranno più trasmessi in DVB-T.

Digitale terrestre: tutti i canali trasmessi solo in DVB-T2 dal 28 agosto

Oggetto del passaggio al DVB-T2 sulla piattaforma digitale terrestre il 28 agosto 2024 sono alcuni canali TV facenti parte del Mux Rai B. Si tratta quindi di alcuni canali Rai, ma non solo. Vediamo ora l’elenco completo:

Rai Storia;

Rai Scuola;

Rai Radio 2 Visual;

San Marino RTV.

Sarà quindi necessario effettuare una risintonizzazione dei canali così da ottenere la nuova Numerazione LCN Nazionale in base allo switch off completato. I lavori inizieranno alle ore 1:00 del 28 agosto per terminare alle ore 6:00 dello stesso giorno.

Puoi verificare tu stesso se il televisore in tuo possesso è compatibile allo standard DVB-T2 del digitale terrestre. Devi sintonizzarti sul canale 558 “Rai Sport HD Test HEVC“. Se è visibile allora hai un apparecchio compatibile. Altrimenti dovrai sostituirlo con uno di ultima generazione o con un decoder compatibile al nuovo standard trasmissivo.