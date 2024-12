Digitale Terrestre: quali dati usare per sintonizzare un canale

La piattaforma digitale terrestre è in continua evoluzione, porto di mare per tantissime novità come nuovi canali e modifiche dettagliate per l’arrivo di nuove tecnologie. Tutti questi aggiornamenti, oltre a portare tanta innovazione, nascondono anche qualche problema che ogni tanto fa impazzire gli utenti.

A volte succede di non riuscire più a trovare un canale, nemmeno dopo aver effettuato una ricerca automatica dei canali. La maniera migliore per riuscire a sintonizzare quel determinato canale è effettuare una ricerca manuale e assegnarlo poi alla sua numerazione LCN nazionale.

Digitale Terrestre: quali sono i dati per sintonizzare un canale manualmente

I dati per sintonizzare un canale manualmente si trovano nei multiplex del digitale terrestre. Ecco la lista completa e aggiornata.