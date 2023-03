Digitale terrestre: ancora in REGALO il Decoder Fenner su Amazon

Acquista subito il Decoder Fenner GX1 per aggiornare il tuo vecchio televisore al nuovo digitale terrestre. Grazie ad Amazon lo metti nel carrello a un prezzo regalo. Assicuralo a soli 18 euro, anziché 29,99 euro. Si tratta di un’ottima promozione che ti permette di risparmiare parecchi soldi con questo ordine. La disponibilità è immediata e la consegna gratuita avviene in pochissimi giorni.

Pratico ed efficiente ha una particolarità rispetto agli altri modelli di questo produttore. Infatti, è senza tasti sul display. Una scelta comoda per chi vuole un dispositivo elegante che mostri solo le informazioni attraverso il comodo schermo LCD. Inoltre, la presenza di una porta USB sulla parte laterale della scocca ti permette di trasformarlo in un comodissimo mediaplayer.

Digitale terrestre: il Decoder Fenner GX1 è formidabile

Compra il Decoder Fenner GX1 a soli 18 euro. Con una promozione simile hai tutti i motivi giusti per aggiornare subito ogni televisore di casa che non è compatibile con il nuovo digitale terrestre. Dotato di sintonizzazione automatica, lo colleghi e in un attimo si avvia la ricerca dei canali TV. Quelli disponibili nella tua zona verranno elencati secondo la Numerazione LCN Nazionale.

Metti nel carrello il Decoder Fenner GX1 a soli 18 euro, anziché 29,99 euro. Ricordati che per accedere a questa offerta speciale devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.