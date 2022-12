Digitale terrestre: risolvi problemi di ricezione con soluzioni fai da te

Il digitale terrestre sta facendo penare molti utenti e forse tu sei tra questi. Continui aggiornamenti, canali che se ne vanno e altri che arrivano. L’ultimo addio alla codifica Mpeg2 il 20 dicembre è stata la ciliegina sulla torta. Non è così strano che stai avendo problemi di ricezione.

Alcuni che si trovano nella tua stessa situazione hanno chiamato dei tecnici spendendo parecchi soldi. In realtà, piccoli problemi di segnale o canali che non si vedono bene e altri che sono spariti richiedono soluzioni che non ti costano nulla e che puoi fare tu stesso.

Seguendo i nostri consigli fai da te, tornerai a vedere tutti i programmi del digitale terrestre se non come prima, meglio di prima. Ovviamente devi avere tutti i dispositivi compatibili alla nuova tecnologia. Se il tuo televisore non è di ultima generazione puoi renderlo tale collegando il Decoder DVB-T2 Fenner tuo a soli 24 euro.

Digitale terrestre: come tornare a vedere tutti i canali TV

In questo momento può darsi che non riesci più a vedere alcuni canali TV del digitale terrestre. Magari altri li vedi a scatti o in alcune ore del giorno il segnale sembra essere debole. A tutto questo c’è una soluzione semplice ed efficace che dovrebbe riportare le cose alla normalità.

Senza bisogno di tecnici costosi, direttamente dal telecomando del tuo televisore o decoder, puoi avviare una risintonizzazione dei canali del digitale terrestre. Si tratta di un’operazione veloce che richiede solo pochi minuti del tuo tempo. Vedrai che al termine tutti i canali saranno visibili e ne troverai anche di nuovi.

Se il problema dovesse persistere anche dopo la risintonizzazione, verifica che i collegamenti dall’antenna all’apparecchio non siano esageratamente lunghi. Forse stai sdoppiando il segnale in due televisori che spesso trasmettono contemporaneamente.

Per questa situazione, invece, la soluzione è un amplificatore di segnale. Amazon ha disponibile in offerta il migliore su piazza. Acquista AMP200 Meliconi a soli 21 euro. Collegalo prima all’antenna e dopo al televisore o decoder. Potrai anche regolare l’amplificazione del segnale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.