Digitale Terrestre: una settimana di novità per alcuni canali TV

La piattaforma del digitale terrestre inizia la settimana con un po’ di novità per alcuni canali. A essere interessate sono diverse zone d’Italia i cui utenti troveranno alcune modifiche nella loro lista LCN Nazionale. Un processo del tutto normale in vista del futuro passaggio al DVB-T2 con alcune emittenti prima di altre. Per ora però si tratta solo di alcuni canali rientrati sulla piattaforma e altri invece che l’hanno lasciata.

Entriamo nel vivo di queste novità iniziando dalla prima. Nel MUX Locale 2 della Regione Lazio è stato cancellato il canale LCN 79 che trasmetteva in H.264. Nello specifico si tratta di Made in Calabria, un’emittente locale con l’obiettivo di avvicinare le eccellenze calabresi del territorio su Roma Capitale. Si trattava dell’unica emittente televisiva della Calabria a trasmettere su Roma Capitale e provincia.

Sempre nel MUX Locale 2 del Lazio, dopo essere tornata a trasmettere Tele In Info a fine luglio 2023 è stata nuovamente sospesa. Questo canale TV romano a programmazione generalista era disponibile alla numerazione LCN 111. Spostandoci invece in Calabria, ad aver subito modifiche in questi giorni è il MUX Locale 1. Torna in chiaro TV RTI Calabria al numero 14 del telecomando, nel formato Mpeg-4 H.264 con definizione standard.

Invece, nello stesso MUX la risoluzione di Telespazio TV HD, che si trova all’LCN 16, è passata a 960 x 1080 pixel da 1920 x 1080 pixel. Infine, è stato cancellato Jonica Radio TV al numero 82.

Digitale terrestre: come accogliere al meglio le novità

Dal prossimo agosto diversi canali passeranno alla tecnologia trasmissiva DVB-T2, qui trovi l’elenco completo del digitale terrestre. Nondimeno, prima di questa data sono ancora tante le modifiche che sulla piattaforma si susseguiranno nelle prossime settimane. Oggi ve ne abbiamo appena menzionate alcune, ma il processo è tutto fuorché terminato. Come puoi accogliere al meglio tutte queste novità.

Il nostro consiglio è quello di attivare la risintonizzazione automatica dei canali sul tuo televisore o decoder, se compatibile con questa funzione. Altrimenti dovrai avviare manualmente la ricerca automatica dei canali direttamente dal menù del tuo apparecchio. Solo in questo modo avrai sempre la lista LCN Nazionale dei canali TV aggiornata alle ultime modifiche.