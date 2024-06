Digitale Terrestre: tante novità sulla piattaforma ti aspettano

L’evoluzione del digitale terrestre non si ferma mai. In questi giorni altre novità sono approdate sulla piattaforma migliorando la qualità delle trasmissioni per molti utenti. Piccoli e grandi aggiornamenti che dimostrano quanto si stia avvicinando l’arrivo del nuovo standard DVB-T2. Infatti, secondo quanto appreso il mese scorso, diversi canali saranno protagonisti del grande switch off entro il primo settembre 2024.

In tutto questo altri canali TV stanno subendo alcune modifiche interessanti. Ad esempio, nel Mux Locale 2, in Campania, Napoflix ora sta trasmettendo in HD con risoluzione 1280 x 780 pixel. Se vivi nella regione partenopea puoi trovarlo al numero 86 del tuo telecomando, secondo la Numerazione LCN. Ma questo non è l’unico canale TV che ha attivato la qualità HD all’interno della piattaforma.

Infatti, nel Mux Locale 3, in Lombardia, oltre ai due nuovi canali approdati sul digitale terrestre, ora TeleBoario trasmette in HD con risoluzione 960 x 1080 pixel. Se abiti in Lombardia puoi trovare questo canale al numero 81 del tuo telecomando, secondo la Numerazione LCN. Concludiamo con Valpadana TV che prosegue le sue trasmissioni in Mpeg-4 H.264 nonostante sia stato modificato il logo.

Digitale Terrestre: come ricevere tutte le novità

Sono tante le novità che quasi ogni giorno possiamo trovare sulla piattaforma digitale terrestre direttamente nel nostro televisore. Stare al passo con tutti questi aggiornamenti non è sempre facile. Nondimeno, trascurandoli è possibile perdere la visione di alcuni canali incolpando la qualità di trasmissione quando invece si tratta di una nostra mancanza. Esiste un modo semplice per avere tutto sotto controllo senza far nulla.

Grazie alla “Risintonizzazione automatica dei canali” tu non devi far nulla, ci pensa direttamente il tuo televisore. Si tratta di una funzionalità ormai disponibile in tutti gli apparecchi moderni, televisori e decoder, che ti semplifica la vita. Puoi verificare se è attiva, o nel caso attivarla, direttamente dal menù del tuo telecomando alla sezione “Canali” o “Ricerca Canali”. Altrimenti puoi avviare la “Ricerca automatica dei canali” per ottenere subito tutti gli aggiogamenti.