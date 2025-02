Digitale terrestre e trasmissioni locali: arriva una novità importante

La piattaforma digitale terrestre fornisce intrattenimento completo non solo a livello nazionale, ma anche a livello locale. Infatti, è arrivata una novità importante che ancora in pochi conoscono, ma che garantirebbe un’informazione ancora più ricca e regionale per tutti gli spettatori. Di cosa stiamo parlando?

Della programmazione regionale offerta dall’emittente radiotelevisiva pubblica italiana: la Rai. Infatti, come molti già sanno, esistono programmi regionali disponibili nella propria regione. Questi sono selezionabili sui canali da 801 a 823 del telecomando, secondo la tabella ufficiale che riportiamo qui sotto.

801 Rai 3 TGR Valle d’Aosta

802 Rai 3 TGR Piemonte

803 Rai 3 TGR Liguria

804 Rai 3 TGR Lombardia

805 Rai 3 TGR Veneto

806 Rai 3 TGR Trentino Alto Adige Bolzano

807 Rai 3 TGR Trentino Alto Adige Trento

808 Rai 3 TGR Südtirol

809 Rai 3 TGR Friuli Venezia Giulia

810 Rai 3 TGR Furlanija Krajina (Rai 3 Bis)

811 Rai 3 TGR Emilia-Romagna

812 Rai 3 TGR Toscana

813 Rai 3 TGR Marche

814 Rai 3 TGR Umbria

815 Rai 3 TGR Lazio

816 Rai 3 TGR Abruzzo

817 Rai 3 TGR Molise

818 Rai 3 TGR Campania

819 Rai 3 TGR Puglia

820 Rai 3 TGR Basilicata

821 Rai 3 TGR Calabria

822 Rai 3 TGR Sardegna

823 Rai 3 TGR Sicilia

Per selezionare la programmazione regionale corretta, da abbinare all’LCN 3 del digitale terrestre dedicato a Rai 3, potrebbe essere necessario scegliere tra quelle disponibili nella propria regione durante la risintonizzazione di televisore o decoder. “In ogni Regione, infatti, è possibile scegliere in linea generale tra tre diverse programmazioni regionali“, spiega la Rai sul suo sito ufficiale.

Digitale Terrestre: una novità tutta smart per le programmazioni regionali Rai

Se con il segnale del digitale terrestre è possibile scegliere generalmente tra tre differenti programmazioni regionali Rai, grazie a una nuova tecnologia questo limite non esiste più. Infatti, attualmente, sui televisori e decoder connessi a internet di ultima generazione è possibile selezionare qualsiasi programmazione regionale Rai desiderata, a prescindere dalla zona di residenza.

Abbiamo già parlato della tecnologia HbbTV digitale terrestre con tutte le istruzioni della Rai per sfruttarla. In questo modo, ad esempio è possibile scegliere Rai 3 TGR Sicilia pur vivendo in Lombardia e viceversa.