Digitale terrestre: il trucco per vedere tutti i canali sempre e comunque

Il passaggio al DVB-T2 del 28 agosto 2024 ha creato qualche problema di segnale ad alcuni utenti. Purtroppo dobbiamo farcene una ragione, la piattaforma digitale terrestre è ancora in divenire e quindi aggiornamenti o disagi sono e saranno all’ordine del giorno. Ovviamente questo per chi ha un apparecchio compatibile al nuovo standard trasmissivo.

Ricordiamo che è possibile verificare la compatibilità del proprio dispositivo allo standard DVB-T2 HEVC Main 10 semplicemente sintonizzandosi sul canale 100 del telecomando. Quando un televisore o decoder è compatibile si legge “Test HEVC Main 10” sullo schermo. Altrimenti, se non compare nulla, vuol dire che è necessario sostituire il televisore o acquistare un decoder.

Questo perché, una volta completato tutto il processo di switch off allo standard DVB-T2, più nessun canale del digitale terrestre verrà trasmesso in simulcast DVB-T. La conseguenza è non ricevere più alcun canale gratuito in chiaro. Ecco perché è bene provvedere il prima possibile a una soluzione compatibile con questa nuova tecnologia.

Digitale terrestre: come ricevere tutti i canali

Se non riesci a vedere uno o più canali della numerazione nazionale del digitale terrestre, esiste un trucco che permette di non avere più problemi. Si tratta di una funzionalità molto utile e comoda che tutti i televisori e i decoder di ultima generazione hanno. Si trova nel menù del telecomando. Segui questi semplici passaggi per trovarla e attivarla:

seleziona il menù del televisore o decoder dal telecomando; vai alla voce “Ricerca canali“; seleziona “Risintonizzazione automatica canali“.

Grazie alla risintonizzazione automatica dei canali attivi un sistema automatico che aggiorna la lista canali del tuo apparecchio ogni volta che avviene una modifica o un aggiornamento. In questo modo non avrai mai più sorprese, canali spariti o problemi di segnale. Se il tuo televisore o decoder non dispongono di questa funzionalità basta selezionare “Ricerca automatica dei canali” e attendere che vengano caricati tutti i canali e ordinati secondo la numerazione LCN nazionale.