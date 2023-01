Digitale terrestre: quali sono le TV compatibili al DVB-T2?

Quali sono i televisori compatibili al nuovo standard DVB-T2 in arrivo? Una bella domanda che diversi utenti si stanno facendo dopo le ultime voci che girano su internet in merito all’incompatibilità di alcuni dispositivi al prossimo digitale terrestre.

Molti sono entrati in confusione perché sentono parlare di addio ai canali Mpeg2, arrivo di canali Mpeg4, ultimi canali Rai in HD e così via. Nondimeno, la risposta a ogni dubbio è abbastanza semplice e immediata e ce la dà il Ministero delle Imprese e del Made in Italy:

Gli apparati acquistati recentemente sono compatibili con il nuovo standard in quanto, per legge, tutti i televisori messi in vendita dal 22 dicembre 2018 in poi devono essere idonei alla ricezione del DVB-T2 con codifica HEVC Main10.

Perciò, se hai acquistato un apparecchio dopo il 22 dicembre 2018 puoi star certo che si tratta di un dispositivo compatibile con il nuovo digitale terrestre in tutte le sue forme. Di contro, devi acquistarne uno di ultima generazione.

Digitale terrestre: come verificare la tua TV se non ti ricordi quando l’hai acquistata

Purtroppo potresti anche non ricordarti quando hai acquistato il tuo attuale televisore. In questo caso devi trovare un altro modo per verificare la sua compatibilità con il digitale terrestre. Puoi farlo accendendo l’apparecchio e sintonizzandolo ai canali 100 e 200 del telecomando.

A schermo, se compatibile con lo standard DVB-T2, dovrebbe comparire una scritta che riporta testuali parole: “Test HEVC Main 10“. Con esito positivo vuol dire che non dovrai cambiare televisore o decoder. Altrimenti, sarà necessario acquistarne uno il prima possibile.

Potresti anche vedere alcuni canali TV, ma a intermittenza. La causa potrebbero essere alcune difficoltà di ricezione. Ti consigliamo di seguire la nostra guida che spiega come risolvere il problema del segnale assente con il digitale terrestre.

