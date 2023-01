Digitale terrestre: in arrivo l'ultimo canale Rai in HD

Il processo verso il nuovo digitale terrestre sta continuando senza sosta. Se pensavi che le novità erano già finite dall’ultimo spegnimento dei canali Mpeg2 ti stai sbagliando. Infatti la Rai, proprio in questi giorni, ha annunciato ufficialmente l’arrivo dell’ultimo canale in HD:

Dal 31 gennaio prossimo, nel percorso di progressivo passaggio al sistema DVB-T2, RAI attiverà una nuova funzionalità di trasmissione che permetterà di migliorare il proprio servizio, consentendo di trovare Rai 3 in HD al numero 3 del telecomando e di ricevere contestualmente in HD anche il canale regionale.

Una notizia molto interessante che rivela la completa apertura della piattaforma al nuovo standard trasmissivo DVB-T2 – HEVC Main 10. Anche se il suo arrivo sembra tardare, tutto ormai è pronto ad accoglierlo, con la speranza per molti cittadini che la situazione lato segnale possa migliorare.

Digitale terrestre: come verificare la compatibilità dei propri ricevitori al canale Rai HD

Per permettere a tutti i cittadini di verificare la compatibilità del proprio ricevitore con il canale Rai 3 HD e Rai Regionale HD la Rai ha creato un nuovo canale test al numero 102 del telecomando. Disponibile fino al 30 gennaio 2023, sarà funzionale per controllare se è necessario cambiare televisore o decoder con uno compatibile al nuovo digitale terrestre.

Prima di eseguire questa operazione, quindi capire se l’apparecchio è di ultima generazione, è necessario effettuare una risintonizzazione dei canali del digitale terrestre. In questo modo aggiornerai la lista canali e sicuramente comparirà anche alla numerazione 102 il canale test messo a disposizione dalla Rai. Come capire se il tuo dispositivo è pronto?

Sintonizzandosi su questo canale – spiega l’azienda – si visualizzeranno due cartelli, uno bianco e uno colorato con due toni audio distinti, che si alterneranno ogni 20 secondi. Se si vedranno quindi alternarsi i due cartelli e si sentiranno i due toni audio, l’apparecchio sarà in grado di ricevere, a partire dal 31 gennaio, sia Rai 3 nazionale sia il canale regionale entrambi in formato HD.

In caso contrario sarà necessario acquistare un apparecchio di ultima generazione in grado di ricevere il segnale del nuovo digitale terrestre senza problemi. In caso di difficoltà o anomalie potrai inviare una segnalazione tramite email all’indirizzo helpdtt@rai.it indicando anche il modello dell’apparecchio.

