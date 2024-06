Digitale terrestre: quali sono le zone disagiate e cosa fare

Presto in tutta Italia arriverà il nuovo digitale terrestre, quando diversi canali TV passeranno allo standard DVB-T2. Con buona pace di molti, sembra che lo switch off tanto annunciato da ormai quasi tre anni stia arrivando. Un primo passaggio sostanzioso avverrà, secondo alcune notizie non ancora ufficializzate dagli enti preposti, entro il prossimo settembre e quindi prima della fine di agosto.

Questo comporterà una modifica importante nella trasmissione delle programmazioni di alcune emittenti con un aumento di qualità e anche di canali disponibili, come ci siamo già abituati in questi ultimi mesi. Tuttavia, esistono zone disagiate che continuano ad avere problemi di segnale o addirittura non lo ricevono proprio, rimanendo così esclusi in parte o totalmente.

Purtroppo non si tratta solo di zone montane, che in certi casi non ricevono proprio il segnale digitale terrestre, ma anche di alcuni quartieri di grandi città e metropoli oltre a zone di mare, meta ogni anno di turisti. Una notizia che per alcuni non farà certo saltare sulla sedia, visto che è abbastanza risaputa. Cosa è importante fare se ci si trova in una situazione simile? Ecco alcune soluzioni interessanti da attuare.

Digitale terrestre: cosa fare se ti trovi in zone disagiate

Molti cittadini da diverso tempo ricevono male o non ricevono per niente il segnale digitale terrestre. In alcuni casi si tratta di case vacanza in zone disagiate, mentre in altri nella prima o unica abitazione. Se questo è il tuo caso le soluzioni da applicare per risolvere il problema non sono molte. La prima cosa da fare è contattare persone competenti in grado di assisterti nella risoluzione del problema.

Esiste un centro assistenza specializzato in problemi di segnale del digitale terrestre. Ne abbiamo parlato recentemente e si chiama HELP Interferenze. Gli esperti sono in grado di comprendere se le difficoltà riscontrate possono essere risolte in qualche modo oppure se è necessario optare per un sistema differente di ricevere i canali TV gratuiti a livello nazionale.

Ad esempio, già molti si sono affidati alla televisione satellitare per guardare la radiotelevisione italiana. Il vantaggio è che, ovunque ti trovi, grazie a una parabola e a un decoder satellitari non hai più problemi di segnale. Altra alternativa è la televisione in streaming. Esistono smart TV e dispositivi in grado di trasmettere i canali TV in diretta streaming tramite connessione dati.