Diritti TV Calcio: Coppa Italia 2023-2024 in chiaro su Mediaset

Mentre arriva la conferma della Serie C su Sky e NOW fino al 2025, per coloro che tifano una compagine militante in Lega Pro, giungono dettagli importanti per quanto riguarda la Coppa Italia. Per la stagione 2023-2024 è Mediaset a trasmettere in esclusiva la competizione nazionale sponsorizzata da Frecciarossa. Le trasmissioni sono già iniziate lo scorso 11 agosto e oggi, lunedì 14 agosto, finirà il primo turno con partite da non sottovalutare.

La Coppa Italia 2023-2024 è di Mediaset

Come riportato da TV Digital Divide, l’emittente del Biscione porterà in esclusiva assoluta il grande calcio della Coppa Italia per la stagione 2023-2024. Le partite verranno trasmesse in chiaro su Italia 1 e sul 20, e in diretta streaming su Mediaset Infinity e Sportmediaset.it. Come già chiarito, i match risultano trasmessi ancora da venerdì scorso con i trentaduesimi di finale, con match come Bologna – Cesena, Cagliari – Palermo, Bari – Parma e Lecce – Como.

Il prossimo turno, e ultimo per questa prima fase, si terrà oggi 14 agosto 2023 con le seguenti partite:

Cremonese – Crotone

Sampdoria – Südtirol

Spezia – Venezia

Torino – FeralpiSalò

Italia 1 si occuperà anche della trasmissione, oltre delle partite, degli highlights e di notiziari con Coppa Italia Live e altri format dedicati.

Nel frattempo, La7 si è aggiudicata il campionato saudita: la Saudi Pro League verrà trasmessa dalla emittente di Urbano Cairo in chiaro con i migliori match della stagione.