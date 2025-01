Disney+: arriva il supporto per i video HDR10+

Molte piattaforme di streaming video, come Amazon Prime Video, YouTube ed Apple TV+, forniscono già il supporto per lo standard HDR10+. Alla già folta schiera, si unisce ora anche Disney+, andando a offrire contenuti in questo formato ad alta gamma dinamica.

Disney+: video in HDR10+

L’annuncio è stato fatto al CES 2025 da Marc Finer di Communication Research Inc. per conto del gruppo che certifica e gestisce la tecnologia HDR10+. Secondo Finer, i contenuti HDR10+ saranno presto disponibili su Disney+, in modo che coloro che sono in possesso di device compatibili possano beneficiare di una gamma dinamica più elevata quando guardano film e spettacoli.

Per chi non lo sapesse, HDR10+ è una tecnologia video ad alta gamma dinamica che compete con Dolby Vision. Tutte e due le tecnologie includono metadati HDR per ogni fotogramma di video, in modo che le impostazioni del display cambino in tempo reale per dare all’immagine un contrasto più ricco e più luminosità.

I metadati dinamici HDR10+ offrono una serie di vantaggi, tra cui luminosità e contrasto migliorati, standardizzazione robusta, facilità di implementazione, certificazione globale e nessun costo di licenza. La tecnologia è stata sviluppata in collaborazione con Samsung e Panasonic ed è ora presente in più di 13.000 dispositivi compatibili.

