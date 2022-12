Disney+ Basic disponibile, aumento per Premium

The Walt Disney Company ha annunciato la disponibilità negli Stati Uniti del nuovo piano Basic con pubblicità. Come previsto, il costo è 7,99 dollari/mese, lo stesso che gli utenti pagavano per vedere film e serie TV senza spot. L’azienda californiana ha infatti incrementato il costo del piano Premium da 7,99 a 10,99 dollari/mese. Non ci sono ancora informazioni per il mercato italiano.

Stesso costo, ma con interruzioni pubblicitarie

L’ultimo mese è stato piuttosto tumultuoso per la multinazionale. I risultati finanziari del quarto trimestre fiscale hanno evidenziato perdite importanti per la divisione Media and Entertainment Distribution che include il servizio di streaming. Ciò comporterà un taglio dei dipendenti e il blocco delle assunzioni. a fine novembre, il CEO Bob Chapek è stato sostituito da Bob Iger, ritornato alla guida dell’azienda dopo le dimissioni del 2020.

L’introduzione del piano Disney+ Basic dovrebbe portare ad un incremento dei profitti, molto probabilmente non dal numero di abbonati, ma dagli investimenti degli inserzionisti (oltre 100 al momento del lancio). Gli utenti che sottoscrivono l’abbonamento a 7,99 dollari/mese vedranno circa quattro minuti di pubblicità ogni ora. rispetto al piano Premium ci sono quattro funzionalità in meno: Download, GroupWatch, SharePlay e Dolby Atmos.

A differenza di Netflix, l’utente può accedere all’intero catalogo e visualizzare i contenuti a risoluzione 4K, Dolby Vision, HDR10 e IMAX Enhanced. Inoltre è consentito lo streaming su quattro dispositivi in contemporanea. L’abbonamento costa 8,99 euro/mese in Italia, quindi si può ipotizzare lo stesso costo per il piano Basic e 11,99 euro/mese per il piano Premium.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.