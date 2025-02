Disney+: calo di abbonati dopo l'aumento dei prezzi

Disney+ ha perso ben 700.000 abbonati in tutto il mondo negli ultimi mesi. È questo quanto si evince dalla consultazione dei risultati degli utili di Disney relativi al primo trimestre del 2025.

Disney+: 700.000 abbonati in tutto il mondo nel primo trimestre del 2025

I dati in questione sono particolarmente rilevanti in quanto rapprendano il primo calo di abbonati da quando è stato lanciato il servizio. Bob Iger, il CEO di Disney, ha riferito a tal riguardo che la situazione è però meno grave di quello che può apparire.

Andando più in dettaglio, Disney ha riferito che ora ha 124,6 milioni di abbonati a Disney+, una cara che risulta in diminuzione di 0,7 milioni rispetto al numero di abbonati registrati durante il quarto trimestre del 2024. Il calo arriva dopo l’ultimo aumento dei prezzi verificatosi nei mesi scorsi.

A incidere è stata anche la scelta di Disney di applicare restrizioni sulla condivisione della password per fruire del servizio, introducono negli Stati Uniti, in Canada e in alcune parti d’Europa l’utente extra, sulla falsariga di quanto già fatto da Netflix. Il sistema limita l’utilizzo dell’account ai membri di una singola famiglia, ponendo fine al supporto per l’uso in più nuclei di utenti, a meno che l’abbonato principale non paghi una tariffa aggiuntiva.

Per il secondo trimestre del 2025, Disney prevede che gli abbonamenti a Disney+ andranno incontro a un altro calo.

Di contro, Hulu ha guadagnato 1,6 milioni di abbonati durante il trimestre di riferimento, raggiungendo 53,6 milioni di abbonati a pagamento totali.

Le entrate complessive dell’azienda, invece, sono cresciute del 4,8% durante il trimestre, in gran parte grazie a Oceania 2, che ha guadagnato più di 1 miliardo di dollari nei cinema.