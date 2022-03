Disney Pixar su VeVe con nuovi NFT

Disney Pixar è finita su VeVe, la piattaforma NFT più conosciuta e gettonata al mondo. Il 13 marzo 2022, infatti, è stata lanciata una nuova collezione legata ai personaggi iconici dei cartoni animati realizzati da Pixar Animation Studios.

Ciò è stato possibile grazie alla licenza che Disney, nel 2021, ha concesso a VeVe. Dopo aver onorato gli antichi personaggi Walt Disney e i fumetti della Marvel, all’appello mancavano ancora quelli della Pixar.

Ed eccoci qui, a raccontare l’evento virtuale che ha messo in vendita queste opere d’arte NFT dedicate ai personaggi dei cartoni animati di Disney Pixar. Ecco come VeVe ha annunciato questa speciale occasione:

La collezione PIXAR PALS celebra alcuni dei personaggi e dei momenti più iconici portati in vita da Pixar Animation Studios. Rese con dettagli a colori, queste statue sono un’aggiunta indispensabile allo showroom di qualsiasi collezionista.

La collezione di Disney Pixar su VeVe

La vendita di questa collezione pare abbia fruttato circa 3,3 milioni di dollari e VeVe è, attualmente, l’unico canale per potersi permettere un NFT dei personaggi su licenza Disney Pixar.

Tutti i Token Non Fungibili coniati su questa piattaforma si appoggiano sulla blockchain di GoChain. È un aspetto importante questo perché GoChain risulta essere completamente compatibile con Ethereum, ma molto più veloce della rete di ETH.

Vediamo quindi tutti i personaggi che VeVe ha presentato nella raccolta resa disponibile domenica 13 marzo sulla sua app ufficiale sia nella versione per iOS che per Android. Ogni NFT con i personaggi della Disney Pixar veniva droppato per 60 gemme, ovvero 60 dollari. Ecco l’elenco in ordine di rarità: