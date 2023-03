Disney+: scopri come ottenere 2 mesi GRATIS in regalo

Disney+ è un contenitore di film, serie TV, show e cartoni animati di qualità. Negli ultimi anni la sua crescita è stata costante, sinonimo di apprezzamento da parte degli utenti che la scelgono come partner per il loro intrattenimento. Attiva subito il tuo abbonamento e ricevi 2 mesi gratis in regalo. Sai come fare? Te lo spieghiamo noi.

Invece del Piano Mensile scegli il Piano Annuale e avrai accesso ai contenuti della piattaforma per 12 mesi al prezzo di 10. Un’offerta molto allettante se pensi che con questa soluzione fai contenta tutta la famiglia aggiudicandoti il meglio dello streaming con titoli esclusivi che non trovi da nessun’altra parte.

Infatti, Disney+ è la casa di Disney, Pixar, Star Wars, Marvel, Star e National Geographic. Inoltre, a breve approderà anche uno degli show più amati e seguiti sia in Italia che in tutto il mondo. Assicurati l’esclusiva della nuova edizione di Italia’s Got Talent che ha lasciato Sky per questa piattaforma di streaming live e on demand.

Disney+: tutto l’intrattenimento che vuoi, dove vuoi a un prezzo ridotto

Riduci il prezzo del tuo abbonamento a Disney scegliendo il Piano Annuale. Otterrai 12 mesi di accesso al prezzo di 10 e senza rinunciare proprio a nulla. Avrai molto più di quello che ti aspetti. Così risparmierai anche sul prezzo mensile. Con questa soluzione hai contenuti per te, ma anche per i più piccoli. E con il Parental Control dormi sonni tranquilli.

Inoltre, se viaggi molto puoi guardare in streaming i titoli disponibili nel Paese o nella zona geografica in cui ti trovi. Per assicurarti di poter guardare i tuoi film e show preferiti quando sei all’estero dovrai scaricarli sul tuo dispositivo. Se abiti in un Paese dell’Unione Europea puoi accedere alla versione disponibile nel tuo Paese di residenza mentre viaggi all’interno degli stati membri dell’UE, in Norvegia, Liechtenstein e Islanda.

Gran parte dei contenuti sono accessibili ovunque, ma potresti notare alcune piccole differenze in base al Paese o alla zona geografica da cui stai accedendo alla piattaforma. Quindi, alcuni contenuti potrebbero non essere disponibili allo streaming. Avrai comunque accesso a tantissimi altri titoli tutti da gustare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.