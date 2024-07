Disney+, tutte le novità in arrivo a luglio

Sono diverse e molto interessanti le uscite di luglio su Disney+. Tra serie tv e film, c’è davvero l’imbarazzo della scelta, con anche alcuni ritorni che faranno emozionare i più nostalgici. E tra l’altro ora chi non è abbonato può avere 2 mesi gratuiti se sceglie la fatturazione annuale sui piani Standard o Premium. Andiamo a scoprire i titoli più belli in uscita in questi giorni.

Cosa vedere su Disney+ a luglio? Tutte le novità

A luglio 2024, Disney+ offre un’ampia gamma di novità per i suoi abbonati. Ecco alcune delle principali uscite:

Non sono ancora morta (seconda stagione) – dal 3 luglio: segue le vicende di Nell Serrano, una giornalista che interagisce con i fantasmi delle persone di cui scrive i necrologi.

– dal 3 luglio: segue le vicende di Nell Serrano, una giornalista che interagisce con i fantasmi delle persone di cui scrive i necrologi. Bluey Minisodes – dal 3 luglio: spin-off animato che racconta le avventure quotidiane della cucciola Bluey e della sua famiglia.

dal 3 luglio: spin-off animato che racconta le avventure quotidiane della cucciola Bluey e della sua famiglia. Under the Bridge – dal 10 luglio: serie basata su una storia vera, che esplora il caso dell’assassinio della quattordicenne Reena Virk.

– dal 10 luglio: serie basata su una storia vera, che esplora il caso dell’assassinio della quattordicenne Reena Virk. Descendants: L’ascesa di Red – dal 12 luglio: nuovo film fantasy musicale ambientato nell’universo dei discendenti dei cattivi delle fiabe.

– dal 12 luglio: nuovo film fantasy musicale ambientato nell’universo dei discendenti dei cattivi delle fiabe. Futurama (dodicesima stagione) – dal 29 luglio: continuano le avventure futuristiche di Philip J. Fry e del team di Planet Express.

Insomma, ce n’è davvero per tutti i gusti! Queste aggiunte offrono una varietà di contenuti che spaziano dal dramma al fantasy, dall’animazione all’avventura, promettendo di soddisfare tutti i gusti del pubblico. Il tutto a soli 5,99 al mese.