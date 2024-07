Con questi dispositivi provi GRATIS Apple Arcade per 3 mesi

Apple Arcade è un contenitore magico con oltre 200 divertentissimi giochi a tua completa disposizione, senza pubblicità o acquisti in-app. In pratica, il massimo del divertimento senza costi aggiuntivi e in completa sicurezza. Oggi puoi provarlo gratis per 3 mesi! Cosa stai aspettando? Verifica subito se sei compatibile con questa promozione fantastica!

Sei idoneo a questa opportunità golosa se hai acquistato un nuovo iPhone, iPad, Mac o una nuova Apple TV. Solo così puoi avere 3 mesi di accesso gratuito a questo mondo di videogiochi davvero spettacolare. Possono accedervi fino a 6 membri della tua famiglia. Incredibile, vero? Eppure è proprio così. Approfitta subito di questa occasione imperdibile. Divertiti senza limiti e senza restrizioni.

Come ottenere Apple Arcade Gratis per 3 mesi

Come puoi attivare Apple Arcade gratis per 3 mesi? Prima di tutto Verifica adesso la tua idoneità. Successivamente completa la configurazione del tuo nuovo dispositivo Apple seguendo questi 4 passaggi molto semplici e veloci:

accendi il tuo nuovo dispositivo Apple e accedi con il tuo ID Apple o creane uno nuovo registrandoti; clicca su questo link prima però assicurati di avere installata l’ultima versione di iOS, iPadOS, tvOS o macOS; l’offerta dovrebbe apparire immediatamente a display; scegli “Riscatta 3 mesi gratis” Apple Arcade.

Grazie a questo servizio in abbonamento hai accesso illimitato a più di 200 titoli divertenti. Apple Arcade è senza pubblicità e senza acquisti in-app. Così puoi giocare da tutti i tuoi dispositivi sfruttando al massimo tutte le potenzialità di quel videogioco. Puoi condividere il divertimento con 6 membri della tua famiglia che potranno accedere al tuo abbonamento senza pagare nulla. Cosa stai aspettando? Approfitta subito di questa incredibile occasione. Verifica subito se sei compatibile con questa promozione fantastica!