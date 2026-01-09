 Niente AI per l'arte di Divinity, scelta drastica
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Niente AI per l'arte di Divinity, scelta drastica

Divinity sarà privo di arte generata con l'AI: Larian Studios promette asset creati solo da umani, mettendo a tacere ogni polemica.
Niente AI per l'arte di Divinity, scelta drastica
Business AI Entertainment Videogame
Divinity sarà privo di arte generata con l'AI: Larian Studios promette asset creati solo da umani, mettendo a tacere ogni polemica.
Divinity

C’è un titolo che più di altri sta facendo discutere gli appassionati di gaming. No, non è Clair ObscureGTA 6, ma Divinity. Settimo capitolo dell’omonima serie inaugurata nel 2002, è stato presentato da Larian Studios (Baldur’s Gate 3) durante l’evento The Game Awards. L’ambientazione dark fantasy e l’utilizzo di un nuovo engine non sono gli elementi attorno ai quali ruota il dibattito: lo è l’AI.

Divinity dice No all’arte creata con l’AI

Sarà un gioco privo di qualsiasi contenuto creato con l’intelligenza artificiale. Lo ha promesso Swen Vincke, CEO e co-fondatore della software house, intervenuto in una sessione AMA su Reddit. Una precisazione che si è resa necessaria dopo che, nelle scorse settimane, lo sviluppatore è stato bersagliato dalle critiche per aver confessato di non escludere l’utilizzo di algoritmi e modelli per ottimizzare il flusso di lavoro. Questo il chiarimento.

Prima di tutto, non ci sarà alcuna grafica generata dall’AI in Divinity […] per garantire che non ci siano dubbi, abbiamo deciso di astenerci dall’utilizzare strumenti di intelligenza artificiale durante lo sviluppo della concept art.

Uno screenshot dal primo trailer di Divinity

Al di là del gioco in sé (siamo ancora lontani dal vedere una sequenza di gameplay), è un’ennesima testimonianza di come i giocatori siano ancora piuttosto freddi nei confronti della tecnologia, se impiegata per generare gli asset che troveranno poi sui loro schermi. Il discorso non si può applicare per ovvie ragioni al codice, il supporto dell’AI per accorciare i tempi durante la scrittura e nella fase di debug è da molti ormai ritenuto imprescindibile.

Per certi versi può sembrare paradossale, ma un ambito come il gaming che storicamente più di altri ha velocizzato l’adozione delle innovazioni, in questo caso sembra esigere che la creatività rimanga una prerogativa del fattore umano. Lo stesso vale per altri ambiti legati all’intrattenimento, come quello delle serie TV. Per quanto potrà andare avanti?

Fonte: Reddit

Pubblicato il 9 gen 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

ChatGPT, il trucco delle citazioni che cambia la qualità delle risposte

ChatGPT, il trucco delle citazioni che cambia la qualità delle risposte
ChatGPT scrive il discorso di matrimonio e il tribunale lo annulla

ChatGPT scrive il discorso di matrimonio e il tribunale lo annulla
ChatGPT ha aiutato un 19enne a drogarsi fino alla morte

ChatGPT ha aiutato un 19enne a drogarsi fino alla morte
ZombieAgent: nuova vulnerabilità di ChatGPT

ZombieAgent: nuova vulnerabilità di ChatGPT
ChatGPT, il trucco delle citazioni che cambia la qualità delle risposte

ChatGPT, il trucco delle citazioni che cambia la qualità delle risposte
ChatGPT scrive il discorso di matrimonio e il tribunale lo annulla

ChatGPT scrive il discorso di matrimonio e il tribunale lo annulla
ChatGPT ha aiutato un 19enne a drogarsi fino alla morte

ChatGPT ha aiutato un 19enne a drogarsi fino alla morte
ZombieAgent: nuova vulnerabilità di ChatGPT

ZombieAgent: nuova vulnerabilità di ChatGPT
Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
9 gen 2026
Link copiato negli appunti