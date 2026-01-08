L'uscita di GTA 6 potrebbe slittare di nuovo: cosa sappiamo

Se il 2025 videoludico è stato dominato da Clair Obscur: Expedition 33, l’anno che è appena iniziato ha già un candidato al titolo Game of The Year. Ci stiamo ovviamente riferendo a GTA 6. Sempre che il team di sviluppo non decida di prendersi altro tempo annunciando un ulteriore rinvio, sarebbe il terzo. Per il momento la data di uscita rimane fissata al 19 novembre 2026,

Un altro rinvio per l’uscita di GTA 6?

A lanciare l’ipotesi è Jason Schreier di Bloomberg, intervenuto nell’ultimo episodio del podcast Button Mash su Spotify. Al minuto 4:56, rispondendo a una domanda diretta, fa riferimento a quella che in Rockstar Games è più una regola che un’eccezione. È accaduto in passato anche con Red Dead Redemption 2, solo per fare un esempio.

Questo è un gioco grande e complesso. L’ultima volta che ne ho saputo qualcosa non era ancora completo in termini di contenuti. Significa che lo stanno ancora finendo, finalizzando livelli e missioni, valutando cosa farà parte del titolo.

A questa fase di completamento dovrà necessariamente seguire quella di test. Eventuali problematiche potrebbero far slittare nuovamente l’uscita.

Non credo che qualcuno in Rockstar possa dirsi certo al 100% che lo faranno uscire a novembre. Sembra comunque un po’ più realistico dell’autunno 2025.

Cosa comporterebbe un eventuale ulteriore rinvio? L’obiettivo è quello di portare Grand Theft Auto VI sulle console entro l’anno fiscale che si concluderà il 31 marzo 2027. Dunque, nel caso di un altro ritardo, potrebbe essere meno difficile da digerire rispetto ai precedenti.

Del titolo sappiamo che sarà ambientato a Vice City. Avrà come protagonisti Jason Duval e Lucia Camos. Non sarà semplice far dimenticare l’improbabile trio formato da Trevor Philips, Franklin Clinton e Michael De Santa che ha reso celebre il capitolo precedente. Qui sopra il secondo trailer pubblicato, mentre sulle pagine del sito ufficiale è possibile trovare informazioni sulla location, screenshot, sfondi e molto altro.