Dogecoin (DOGE) diventerà la valuta di Internet

Questa volta non è stato Elon Musk a spingere Dogecoin, come avvenuto più volte in passato, ma Vladimir Tenev. Il nome suona nuovo? Si tratta del CEO e co-fondatore di Robinhood, realtà ben nota a chi segue le evoluzioni del mondo Fintech. Lo ha fatto nelle ore in cui la criptovaluta ha visto nuovamente incrementare il proprio valore: +2% circa tra ieri e oggi, dopo un lungo periodo di sostanziale stabilità. Chi desidera investire su questo asset può farlo attraverso gli strumenti offerti da Coinbase. Secondo il suo parere, ha tutto il potenziale per diventare la nuova valuta di Internet.

Perché la visione legata a DOGE possa arrivare a concretizzarsi, rendendo la crypto uno strumento diffuso a livello universale, utilizzabile da tutti per pagamenti e transazioni, occorrerà però seguire alcuni step. Sono descritti in una conversazione su Twitter che si apre con questo post.

Can #Doge truly be the future currency of the Internet and the people? As we added the ability to send/receive DOGE on Robinhood, I’ve been thinking about what that would take.

— VLAD (@vladtenev) April 14, 2022