Dominio .EU oggi a soli 5 euro con Serverplan

Quando si tratta di stabilire la tua presenza online in Europa, non c’è opzione migliore di un dominio .EU.

Per aiutarti in questo, Serverplan ha introdotto una straordinaria promozione che ti consente di acquistare tale dominio a soli 5 euro (+IVA) per il primo anno.

Questa offerta è applicabile alle nuove registrazioni. Dopo il primo anno il dominio può essere rinnovato al costo di 13,33 euro.

Quali sono i vantaggi di optare per un dominio .EU per la tua azienda?

L’anno 2005 ha segnato l’approvazione da parte di ICANN, organizzazione internazionale preposta alla supervisione di Internet, per la gestione dei domini .EU.

Il compito di gestire questi domini è stato affidato al Registro Eurid, che ha sede a Bruxelles. Da allora, il numero di domini di natura europea registrati ha superato i tre milioni.

Gli individui e le istituzioni che risiedono all’interno dell’Unione Europea hanno la possibilità di registrare un questo dominio .EU, che è particolarmente adatto a coloro che desiderano esprimere la propria visione abbracciando i valori dell’identità europea e dell’integrazione globale nelle proprie attività commerciali.

Su Serverplan, non solo hai la possibilità di registrare il tuo dominio iniziale per soli 5 euro durante il primo anno, ma ricevi anche funzionalità aggiuntive gratuite.

Questi includono una casella di posta da 1 GB, accesso alla webmail, protezione antivirus e antispam, gestione DNS, servizi di reindirizzamento, inoltro della posta, blocco del dominio, registrazione dei nameserver e garanzia della privacy.

Se invece desideri un dominio .IT, hai la possibilità di ottenerlo gratuitamente acquistando uno dei piani hosting forniti da Serverplan.

Il prezzo di questi piani parte da soli 24 euro all’anno per il piano Starterkit. Al contrario, chi cerca strumenti e funzionalità più avanzate può contare sul piano Enterprise Plus, che ha un prezzo di 210 euro all’anno.

Approfitta di questa promozione e cogli l’opportunità entro il 28 luglio: registra il tuo primo dominio al costo scontato di 5 euro per il primo anno.

In questo modo, non solo amplierai il tuo pubblico di destinazione, ma infonderai anche al tuo progetto una presenza all’avanguardia e globale.

