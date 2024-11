Donald Trump impedirà il ban di TikTok

Donald Trump manterrà la promessa fatta in campagna elettorale. Il nuovo Presidente impedirà il ban di TikTok negli Stati Uniti. Non c’è ancora un comunicato ufficiale, ma i consulenti e una portavoce hanno confermato che gli oltre 180 milioni di utenti statunitensi potranno accedere al social network.

Revoca della legge o blocco dell’applicazione

Durante il suo precedente mandato, Trump aveva tentato di bandire TikTok, ma diversi giudici hanno impedito l’applicazione dell’ordine esecutivo. Il Presidente Biden ha successivamente revocato l’ordine e chiesto di valutare gli eventuali pericoli per la sicurezza nazionale attraverso un’analisi rigorosa e basata su prove.

Lo stesso Biden ha firmato la legge, approvata dal Congresso, che impone la vendita di TikTok entro il 19 gennaio 2025. L’azienda cinese ha presentato appello e il processo è ancora in corso.

Dopo quattro anni, Trump ha cambiato idea, promettendo di salvare TikTok, in quanto l’eventuale ban favorirebbe Facebook, il “vero nemico delle persone“. Se l’azienda cinese perderà in tribunale e l’attuale Presidente non posticiperà la scadenza di altri 90 giorni, Trump potrà scegliere due opzioni.

La strada più lunga prevede la revoca dell’attuale legge. I repubblicani hanno la maggioranza al Congresso, ma la procedura richiede tempo. La soluzione più rapida è quella di non applicare la legge. In entrambi i casi potrebbero esserci conseguenze (sanzioni) per Apple e Google, se non rimuoveranno l’app dagli store.

In ogni caso, secondo i consulenti e una portavoce, Trump manterrà la promessa fatta in campagna elettorale. Nel frattempo, ByteDance ha annunciato un’importante novità per Lemon8. Per accedere all’app di foto sharing è possibile utilizzare l’account di TikTok. Teoricamente, Lemon8 potrebbe sostituire TikTok negli Stati Uniti.