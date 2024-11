Dove guardare film online gratis: i migliori servizi di streaming

Nell’era digitale moderna, guardare un film o seguire una serie TV è una delle scelte più popolari per rilassarsi. Tuttavia, con la diffusione degli abbonamenti a pagamento, trovare una piattaforma che consenta la visione di contenuti senza costi aggiuntivi può risultare difficile. Per questo, è quindi fondamentale conoscere le piattaforme che, oltre ai noti servizi come Netflix e Disney+, offrono una vasta libreria di film e serie TV gratuitamente.

Queste piattaforme sono utili anche per evitare siti web non sicuri che potrebbero causare problemi al proprio dispositivo.Pertanto, è essenziale affidarsi a siti web autorizzati al 100%, che garantiscano una visione sicura e legale dei contenuti. Ecco i migliori servizi di streaming di film gratuiti in questo momento.

Pluto TV: serie TV e film gratis

Al primo posto tra le piattaforme di streaming gratis si trova Pluto TV, che offre l’accesso e la visione dei contenuti on-demand in modo completamente gratuito. Nello specifico, questa piattaforma offre un’ampia gamma di contenuti, tra cui sezioni dedicate a film, sport, crime, misteri, lifestyle e anche selezioni specifiche per bambini.

Come altri servizi di streaming gratuito, Pluto TV offre una selezione di film e serie TV più datati, risultando particolarmente interessante per chi è alla ricerca di vecchie serie TV difficili da reperire su altre piattaforme. Inoltre, Pluto TV è accessibile sia tramite browser web che attraverso un’applicazione scaricabile su dispositivi mobili Android e iOS. Infatti, grazie alla sua vasta offerta e alla facilità di accesso, Pluto TV rappresenta una scelta eccellente per tutti coloro che desiderano godere di contenuti di qualità senza costi aggiuntivi.

Crunchyroll: anime gratis

Le piattaforme di streaming gratis si distinguono anche per la varietà di contenuti che offrono in confronto alle piattaforme a pagamento. Ad esempio, Crunchyroll è particolarmente consigliata per chi è alla ricerca di contenuti anime, poiché la maggior parte dei loro contenuti consiste in serie TV di questo genere.

Crunchyroll è una piattaforma semplice e pratica da utilizzare, ma è certamente limitata per quanto riguarda telefilm e film di altri generi. Inoltre, l’accesso, seppur gratuito, è fruibile solo con la visione di pubblicità. Nel caso in cui si desideri eliminare tale limitazione, è possibile abbonarsi al piano a pagamento, che offre anche un accesso illimitato alle serie TV anime senza pubblicità. Sicuramente però, grazie alla sua specializzazione e alla facilità d’uso, Crunchyroll rappresenta una scelta eccellente per gli appassionati di anime che desiderano godere questi contenuti senza costi aggiuntivi, a meno che non si opti per il piano premium.

Rai play e Mediaset Extra: serie TV e film su qualsiasi dispositivo

Spostando l’attenzione su un’altra categoria, le piattaforme di streaming gratis spesso offrono la visione di serie TV e film più datati o di specifiche categorie di contenuti. Un esempio di questo tipo di piattaforme sono quelle che riguardano i canali TV e i relativi programmi. In questo contesto, RaiPlay e Mediaset Infinity si posizionano sicuramente tra le più interessanti, poiché permettono di recuperare e vedere serie TV trasmesse sui rispettivi canali.

RaiPlay offre una varietà notevole di contenuti, tra cui serie TV, film, programmi TV e molto altro ancora. Un aspetto positivo, oltre alla vasta disponibilità di contenuti Rai, è il suo accesso gratuito, disponibile sia su browser web che tramite l’app per iOS e Android. L’accesso alla piattaforma è facile e veloce, ma è necessario creare un account per poter visualizzare i contenuti. Nello specifico, è possibile registrarsi utilizzando Facebook, Twitter, Google, Huawei o Apple. Inoltre, all’interno della piattaforma è presente anche una sezione per vedere i programmi in diretta.

Anche Mediaset Infinity, previa registrazione gratuita, offre film, serie TV e programmi di intrattenimento. Per un accesso più completo, Mediaset Infinity offre la possibilità di sottoscrivere un abbonamento a pagamento, “Infinity Plus”. Questo abbonamento offre il meglio del grande cinema, con migliaia di contenuti tra film, serie TV e cartoni animati.

VVVVID: guarda legalmente i migliori contenuti

Un’altra piattaforma di streaming gratuita, accessibile in modo pratico e veloce, è VVVVID. Questa piattaforma offre un accesso diretto sia tramite il web che attraverso l’applicazione Android. VVVVID mette a disposizione una vasta gamma di contenuti, tra cui serie TV, film, anime e anche programmi per bambini. Tuttavia, è importante notare che i contenuti disponibili su VVVVID sono specifici e non includono le ultime novità più famose che si possono trovare su altre piattaforme come Netflix.

Un aspetto positivo di VVVVID è che, oltre a offrire contenuti gratis, offre agli utenti la possibilità di scoprire nuove storie e contenuti. Molti utenti utilizzano VVVVID per la visione di anime e di contenuti difficili da trovare su altre piattaforme. Anche per VVVVID, come per le altre piattaforme, i contenuti sono visibili gratuitamente, ma con la presenza di pubblicità.

Serially: serie TV e film da tutto il mondo

Infine, Serially è una piattaforma di streaming nata nel 2021 che permette di guardare serie TV e film, sia italiani che internazionali, in modo gratuito e legale, con la possibilità di aggiungere sottotitoli.

Accedendo alla piattaforma, è possibile navigare tra diverse categorie, tra cui serie TV, film, cortometraggi, A-Z, preferiti e live. Tutti i contenuti sono visibili accedendo con un account gratuito, che consente di selezionare e guardare comodamente i contenuti desiderati senza alcun costo.