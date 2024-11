Dove e quando vedere Inter-Napoli: anticipazioni e approfondimenti

Uno dei big match di oggi giocherà proprio stasera dando spettacolo a San Siro. Grande attesa per Inter-Napoli. Il calcio d’inizio verrà fischiato alle 20:45, ma puoi goderti il pre-partita ricco di anticipazioni e informazioni tecniche su DAZN delle 20:00. Ad oggi le due squadre si sono fronteggiate già 176 volte con 81 vittorie collezionate dall’Inter, 43 pareggi e 52 vittorie del Napoli. Guarda subito la diretta!

Roma-Bologna 15:00;

15:00; Monza-Lazio 18:00;

18:00; Inter-Napoli 20:45.

Inter-Napoli: anticipazioni, approfondimenti

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, su X ha postato: “Cari tifosi del Napoli, sto partendo per Los Angeles e rientrerò in tempo per Napoli-Roma. Vorrei rassicurarvi sul fatto che il verbo ‘ricostruire‘, da me pronunciato la scorsa estate, ha un significato preciso. È un percorso appena iniziato e ci vorrà calma e pazienza per arrivare a meta, anche se siamo partiti molto bene“.

L’obiettivo della stagione? De Laurentiis precisa: “Ritornare in Europa, consapevoli che dovremo batterci con squadre del calibro dell’Inter, della Juve, del Milan, dell’Atalanta, della Lazio, della Roma, della Fiorentina e di tante altre ancora. Quindi, godiamoci questo splendido inizio di stagione e ricordiamoci che siamo una squadra in ‘costruzione’. Poi comunque… mai dire mai… Forza Napoli Sempre e a presto!”

Probabili formazioni di Inter e Napoli

Vediamo ora le probabili formazioni di Inter-Napoli.

Inter (3-5-2) Sommer Pavard Acerbi Bastoni Darmian Barella Calhanoglu Mkhitaryan Dimarco Lautaro Martinez Thuram



Napoli (4-2-3-1) Meret Di Lorenzo Rrahmani Buongiorno Olivera Anguissa Lobotka Politano McTominay Kvaratskhelia Lukaku