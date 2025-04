DSA: multa da oltre un miliardo di euro per X?

Secondo le fonti del New York Times, X riceverà una sanzione di oltre un miliardo di euro per la violazione del Digital Servies Act (DSA). La Commissione europea ordinerà inoltre all’azienda di Elon Musk (diventata sussidiaria di xAI) di apportare modifiche al social network per rispettare la legge. Intanto è già arrivata la risposta minacciosa di X attraverso il profilo Global Government Affairs.

Pesanti accuse per X

L’indagine nei confronti di X è stata avviata il 18 dicembre 2023. La Commissione ha verificato il rispetto del DSA considerando quattro aspetti principali: contrasto alla diffusione di contenuti illegali (misure per la valutazione e mitigazione dei rischi, funzionamento del meccanismo di segnalazione e azione), efficacia delle misure per combattere la manipolazione delle informazioni (note della collettività), misure per la trasparenza (accesso ai dati pubblici e al database delle inserzioni) e design dell’interfaccia (spunta blu per gli abbonati).

I risultati preliminari dell’indagine, pubblicati il 12 luglio 2024, hanno confermato la violazione del DSA in relazione agli ultimi due aspetti. Il 17 gennaio 2025, la Commissione europea ha esteso l’indagine all’algoritmo dei suggerimenti, chiedendo di conservare la documentazione su alcuni cambiamenti che avrebbero favorito i post politici di destra.

Musk ha dichiarato che il rispetto del DSA equivale alla censura, quindi è quasi certo uno scontro in tribunale. La probabilità di una multa pesante era stata anticipata da Bloomberg all’inizio di gennaio (il massimo è pari al 6% delle entrate globali annuali). Secondo le fonti del New York Times, la sanzione sarà superiore al miliardo di euro.

In teoria è ancora possibile un accordo, se X accetterà di implementare le modifiche ordinate dalla Commissione europea. L’azienda di Elon Musk ha scritto sul social network che, se le indiscrezioni sono corrette, la multa rappresenta un atto di censura politica e un attacco alla libertà di parola.

Donald Trump ha fortemente criticato il Digital Services Act e la legge “gemella” Digital Markets Act, in quanto prendono di mira le aziende statunitensi. Le multe sono state considerate una forma di estorsione. Non è da escludere una ritorsione con l’introduzione di ulteriori dazi, in aggiunta a quelli in vigore dal 9 aprile.