Durov (Telegram) nel mirino della Russia: guerra anche sulle chat

Pavel Durov, fondatore e numero uno di Telegram, è sotto inchiesta penale in Russia con l’accusa di aver favorito attività terroristiche. La motivazione non è difficile da immaginare: l’applicazione sarebbe stata usata dall’Ucraina (e da altre forze occidentali) come strumento di intelligence, per comunicare ed eventualmente per coordinare attacchi sul territorio nazionale.
Telegram e Russia: Durov accusato di terrorismo
Ricordiamo che Mosca ha imposto il ban del servizio nel paese un paio di settimane fa, riservando la stessa sorte anche a WhatsApp. L’obiettivo non dichiarato è quello di spingere la popolazione a utilizzare un’alternativa sviluppata internamente, Max. A differenza delle due citate in precedenza è priva di qualsiasi forma di crittografia e di conseguenza più semplice da monitorare e da intercettare.
Non tutti al Cremlino e tra i sostenitori della Federazione hanno accolto positivamente la notizia. Lo stesso esercito russo sta usando da tempo Telegram per coordinare le proprie azioni al fronte, ad esempio per distribuire avvisi a proposito di imminenti attacchi messi a segno con i droni in territorio ucraino, così che i soldati possano mettersi al sicuro. Lo stesso Vladimir Putin lo ha fatto per interagire con i media, attraverso un canale ufficiale.
L’app nelle mani della NATO e di Kiev
Ciò nonostante, la Russia accusa Telegram di essere diventato uno strumento nelle mani della NATO e dei servizi segreti di Kiev. Il quotidiano ufficiale di stato Rossiiskaya Gazeta afferma che l’app è impiegata per
intercettare dati di geolocalizzazione, vendere informazioni segrete e intimidire i soldati e le loro famiglie.
Tornando a Durov, non si è pronunciato sull’accusa che gli è stata rivolta. Riguardo al blocco dell’applicazione, ha però parlato di una mossa finalizzata solo a imporre sorveglianza e censura. Nato nel paese, lo ha lasciato dopo che il Cremlino ha fatto pressioni perché vendesse la sua quota del social network VK, il più diffuso tra la popolazione.
RUNet è un’idea che pian piano prende vita
Il graduale distacco della Russia dal resto del mondo online è un processo che si osserva da ben prima che iniziasse l’invasione dell’Ucraina. Già nel 2019, Putin ha firmato una legge che permette in qualsiasi momento di disconnettere i cittadini da internet, confinandoli in RUNet, una rete sovrana controllata direttamente dalle autorità di Mosca.ù
Aggiornamento (24 febbraio 2026, 16:31)
È arrivata la replica di Pavel Durov, con un post su X che riportiamo di seguito in forma tradotta.
La Russia ha aperto un procedimento penale contro di me perfavoreggiamento del terrorismo. Ogni giorno, le autorità inventano nuovi pretesti per limitare l’accesso dei russi a Telegram, nel tentativo di sopprimere il diritto alla privacy e alla libertà di parola. Un triste spettacolo di uno stato che ha paura del proprio popolo.