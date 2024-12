È essenziale usare una VPN per il torrenting e il peer to peer?

Una VPN è utilissima quando ci si collega a Internet. I motivi sono diversi. Un servizio di questo tipo, infatti, permette di proteggere le proprie informazioni, garantendo una connessione privata e senza tracciamento.

Quest’elemento si rivela essenziale per il torrenting e il peer to peer. In sostanza, con una VPN è possibile sfruttare la crittografia del traffico dati andando a “nascondere” i dati inviati e ricevuti oltre che il proprio IP. Si tratta di un sistema essenziale per massimizzare la privacy.

La VPN da utilizzare a tale scopo è NordVPN, oggi in offerta con un prezzo ridotto fino a 2,99 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra e 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere all’offerta basta visitare il sito ufficiale di NordVPN.

VPN per torrenting e peer to peer: c’è NordVPN

NordVPN è la soluzione giusta per chi ha bisogno di una VPN per proteggere la propria connessione, anche per quanto riguarda il torrenting e il peer to peer. Il servizio in questione, infatti, mette a disposizione una connessione protetta dalla crittografia del traffico dati e con una politica no log che elimina qualsiasi forma di tracciamento.

La VPN, inoltre, non ha limiti di banda e di traffico dati e consente di sfruttare un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo. In questo modo, è possibile “nascondere” il proprio IP e ottenere l’IP di un altro Paese. Chi attiva NordVPN, inoltre, potrà utilizzare la VPN da 10 dispositivi in contemporanea, con lo stesso account.

Sfruttando l’offerta in corso, NordVPN è ora disponibile con un prezzo scontato di 2,99 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra e 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.