eBook reader a colori: compra il nuovo Kindle Colorsoft

Kindle Colorsoft è il primo eBook reader a colori di Amazon ed è già in vendita, in preordine. Questo e altri quattro modelli sono stati presentati oggi. Per conoscere tutti i dettagli in merito a funzionalità e miglioramenti introdotti rispetto alle generazioni precedenti rimandiamo all’articolo dedicato.

5 nuovi Kindle per Amazon: c’è anche Colorsoft

Partiamo dal modello base, se così lo si può definire. La versione 2024 del Kindle è disponibile al prezzo di 109,99 euro e migliora le prestazioni, per una reattività maggiore durante l’esplorazione della libreria e la lettura dei libri.

C’è poi l’evoluzione di Kindle Paperwhite, ora con display da 7 pollici, proposta al prezzo di 169,99 euro. Anche in questo caso, le prestazioni sono state incrementate. È il più sottile della categoria.

Differente per colore e storage (32 GB invece di 16 GB), la Signature Edition di Kindle Paperwhite costa 199,99 euro.

Anche il mix tra eBook reader e taccuino digitale, il modello Kindle Scribe, è stato aggiornato. Le novità interessano il design e la penna in dotazione. Arriverà il 4 dicembre e lo puoi prenotare a 429,99 euro.

Concludiamo tornando a dove siamo partiti, a Kindle Colorsoft. Oltre a integrare uno schermo a colori è resistente all’acqua e ha un’autonomia che arriva a due mesi con una sola ricarica. È acquistabile con prenotazione a 299,99 euro.

Tutti i modelli sono già in vendita con disponibilità immediata, fatta eccezione per Colorsoft in preordine con uscita il 30 ottobre e Scrive in preordine con arrivo fissato per il 4 dicembre. La spedizione è sempre a carico di Amazon con a consegna gratuita a domicilio.