Ecco i motivi per i quali la tua azienda ha bisogno di un antivirus

Phishing, ransomware e altri attacchi informatici sempre più insidiosi: sono queste le minacce che ogni giorno la tua azienda deve affrontare. Ma non temere, per sconfiggere tutte le minacce informatiche ci pensa l’antivirus di Bitdefender: GravityZone Small Business Security. Questo tool promette di difendere le piccole imprese da ogni attacco cybercriminale.

Per rendere ancora più accessibile l’offerta, sono in corso super sconti del 30%. Quindi, perché non cogliere la palla al balzo e proteggere 10 dispositivi per un anno a soli 188,99 euro invece dei soliti 269,99 euro?

Ecco perché la tua azienda ha bisogno di Bitdefender

GravityZone Small Business Security è un pacchetto completo all-in-one per la sicurezza aziendale. Una vera e propria arma che, oltre a proteggerti dai pericolosi ransomware, tiene lontani i fastidiosi virus e trojan.

Le due funzionalità principali sono l’anti-malware e l’analisi euristica. Questo duo dinamico garantisce una scansione tanto precisa quanto efficace, individuando virus, trojan, spyware, adware, keylogger e rootkit.

Poi c’è l’anti-exploit avanzato, che individua e neutralizza nuovi exploit in tempo reale. E non solo: protegge anche le applicazioni più utilizzate, come i browser, Adobe Reader e Microsoft Office.

Non possiamo dimenticare il possente scudo anti-phishing, che blocca automaticamente le pagine web sospette per evitare che tu cada nelle trappole dei cyber-truffatori. Insomma, un super antivirus che rende la tua navigazione più sicura di un residence con le guardie del corpo.

Insomma, dare alla tua azienda una protezione titanica non è mai stato così semplice né così conveniente. Con GravityZone Small Business Security, la tua squadra informatica sarà pronta a sventare qualsiasi problema di natura digitale!