Ecco il POS senza commissioni con canone mensile da 17 euro

Se intendi sostituire il tuo vecchio POS con una soluzione di pagamento senza commissioni, basata soltanto su un canone mensile dal prezzo concorrenziale, ti segnaliamo Smart POS Easy, il POS di Axerve in grado di offrire un servizio senza sorpresa per una migliore gestione dell’attività.

L’offerta Easy del POS di Axerve prevede un canone mensile a partire da 17 euro al mese e zero commissioni sulle transazioni. Per l’attivazione è richiesta unicamente un’imposta di bollo di 16 euro.

POS senza commissioni con canone mensile a partire da 17 euro

Smart POS Easy è il POS di Axerve che al posto delle commissioni richiede un piccolo canone mensile da 17 euro. Tra le altre cose include una SIM, in grado di connettersi in automatico alla rete 4G del migliore operatore locale. A proposito della SIM, non vi sono costi di chiamata né di traffico dati, quest’ultimo compreso nel pagamento del canone mensile.

Uno dei principali punti di forza del POS Easy senza commissioni è l’accredito del transato entro il giorno lavorativo successivo all’incasso. Per ricevere il bonifico bancario è sufficiente disporre di un conto corrente, senza la necessità quindi di dover aprire un conto dedicato.

Tornando all’offerta Easy, vi sono due diversi canoni in base al volume di transazioni:

17 euro al mese per incassi fino a 10.000 euro l’anno

per incassi fino a 10.000 euro l’anno 22 euro al mese per incassi fino a 30.000 euro

Nel caso l’importo dovesse essere superiore a 30.000 euro, occorre aggiungere un costo di commissione dell’1% per l’importo eccedente.

Il POS di Axerve, conforme al bonus fiscale del 30%, è disponibile su questa pagina del sito ufficiale.