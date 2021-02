Echo Dot, carezza di San Valentino: sconto del 30%

Una carezza di Amazon a tutti gli innamorati vale sugli Amazon Echo Dot di nuova generazione uno sconto del 30% circa che, nel caso della versione con orologio, porta il prezzo a 49,99 euro. La discesa sotto la soglia dei 50 euro era successa soltanto in occasione del Black Friday e per poche ore, poiché le scorte finirono rapidamente e la versione “bianco ghiaccio” è rimasta quindi tra le più ricercate e indisponibili per lungo tempo.

Una carezza di San Valentino in tutto e per tutto, insomma, per regalare agli innamorati un’opportunità in spedizione immediata e gratuita.

Echo Dot con orologio: scatta l’ora degli sconti

Questa specifica versione di Echo ha due caratteristiche distintive: il colore bianco, che rende il device particolarmente elegante, ed il led sotto la griglia di protezione che, pur del tutto invisibile quando spento, diventa una presenza discreta e utile quando acceso. La notte trasforma l’Echo Dot in una sveglia: la si accende con la voce (“Alexa, metti la sveglia alle ore 7!“) e lo si spegne con la voce (“Alexa, stop“) o appoggiando la mano sulla calotta superiore.

Sfruttando Alexa, l’Echo Dot è in grado di riprodurre musica, riassumere le notizie del giorno, ricordare gli appuntamenti della giornata e molto altro ancora. La versione con orologio ha un plus che lo rende peculiare e che, proprio in occasione di San Valentino, trova una rara occasione di sconto di cui approfittare per mettersi in casa un Echo Dot diverso.

La versione con orologio è un’edizione speciale, disponibile esclusivamente nella tonalità cromatica bianca. La versione in nero (priva in questo caso di orologio) è anch’essa in sconto al prezzo di 39,99 euro (-33%).