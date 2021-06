Echo Show 5, -41%: exploit del Prime Day 2021

Nella vasta gamma Amazon Echo c'è un modello che più di ogni altro si inserisce esattamente all'incrocio tra i vari formati: si tratta di Amazon Echo Show 5, che solo per la giornata di oggi sarà disponibile con un prezzo tagliato del 41%. 49 euro di prezzo, 35 euro di risparmio: l'affare è sufficientemente chiaro, insomma. Attenzione però alle scorte disponibili: molto probabilmente le unità andranno ad esaurirsi prima della fine del Prime Day ed a quel punto l'occasione sarà perduta.

Echo Show 5, sta bene dappertutto

Ma Echo Show 5 va anzitutto capito. Si tratta infatti di un Echo Show (di nuova generazione) in tutto e per tutto, con un display da 5 pollici sul quale proiettare immagini e vedere le risposte alle proprie interrogazioni. Un Echo Show come gli altri, quindi, ma di piccole dimensioni: ciò ne implica l'utilizzo in contesti nei quali è prevista una certa vicinanza, affinché l'occhio sia in grado di vedere, leggere e capire. Date le piccole dimensioni, l'Echo Show 5 sostituisce funzionalmente anche gli Echo tradizionali (qui i migliori sconti sulla gamma), potendo offrire risposte vocali tramite l'assistente Alexa.

Dove posizionarlo? In salotto vicino al divano. In cucina, se dislocato nei pressi dell'area di lavoro. Oppure, meglio ancora, sul comodino al proprio fianco. Torna utile per visualizzare gli appuntamenti del giorno dopo, o per farseli leggere da Alexa al risveglio. Può servire per fissare la sveglia del giorno successivo o per accendere e spegnere le luci quando si va a letto. Può leggere e visualizzare le notizie di SkyTG24 al mattino, oppure può far vedere le previsioni meteo del giorno dopo quando si fa tardi.

Echo Show 5 aggiunge l'input visivo a quello audio, ma tutto ciò sempre e comunque in un formato compatto che può essere posizionato pressoché ovunque senza ingombro alcuno. Oggi nemmeno il prezzo è ingombrante: avere un maggiordomo a disposizione (che spegne le luci, legge gli appuntamenti, ti sveglia al mattino, ti legge le notizie e molto altro ancora), infatti, è qualcosa che vale ben più di 49,90 euro.