Eero 6, ora la rete mesh è con Wi-Fi 6 e Zigbee

Amazon porta in Italia a partire da oggi i nuovi dispositivi per reti mesh propri della famiglia eero, introducendo anche nel nostro Paese il passo avanti che il dispositivo porta con sé: le qualità della connessione e della copertura Wi-Fi 6.

I clienti, adesso più che mai, sentono la necessità di una rete Wi-Fi affidabile a casa. La maggior parte delle persone lavora da casa, i bambini apprendono attraverso la didattica a distanza, si sta in contatto virtuale con amici e familiari, si utilizza tanto streaming di contenuti in 4K e gaming, e spesso queste attività si praticano contemporaneamente. Per questo eero 6 offre una grande opportunità per i clienti: la velocità e l’affidabilità del Wi-Fi 6 ad un prezzo accessibile Eric Saarnio, Vicepresidente di Amazon Devices EU

eero 6: novità e prezzo

La grande novità della nuova generazione sta nella possibilità di gestire il Wi-Fi 6, dunque con maggiori capacità, maggior stabilità e capacità di gestire un più elevato quantitativo di device collegati contemporaneamente (questione fondamentale per le case moderne ove a laptop e smartphone si aggiungono televisori, lampadine, elettrodomestici, speaker e quant’altro). Amazon spiega inoltre che “un singolo eero 6 è un router Wi-Fi 6 mesh a tre bande ad alte prestazioni con due porte Ethernet e un hub domestico intelligente Zigbee integrato, e copre fino a 140 m². Una confezione da tre eero 6 offre fino a 460 m² di copertura, include un eero 6 e due estensori wifi mesh eero 6“.

La rete è inoltre in grado di gestire in modo intelligente i picchi di traffico, evitando così che gaming e altre esperienze particolarmente esigenti possano risultare penalizzate da una gestione semplicemente “democratica” del traffico tra i vari dispositivi. Grazie alla compatibilità con protocollo Zigbee non serviranno inoltre altri hub in casa, poiché la connessione delle “smart thing” presenti saranno immediate. Anche la configurazione è semplice, passando esclusivamente tramite l’app dedicata.

Specifiche promesse sono relative anche alla sicurezza:

eero lavora costantemente in background per proteggere la rete di casa: per i router tradizionali è necessario scaricare e installare gli aggiornamenti di sicurezza, con eero gli aggiornamenti software offrono le patch di sicurezza, le correzioni di bug e gli update delle funzionalità più recenti. Per una protezione maggiore, gli utenti potranno presto iscriversi a eero Secure per un elevato livello di sicurezza della rete Wi-Fi di casa, compresi i controlli parentali per la ricerca sicura: grazie a questa attivazione si bloccano i risultati inappropriati e si applicano i filtri dei contenuti social media, giochi, streaming, e dei contenuti per adulti, violenti o illegali. Le funzionalità di sicurezza avanzate offrono un supporto nell’impedire l’accesso ai siti contrassegnati come dannosi, inclusi malware, spyware, botnet e siti di phishing. Inoltre, il blocco degli annunci pubblicitari aiuta a migliorare la navigazione e a prevenire diversi tracker presenti sul Web.

eero 6 può essere acquistato in tre modalità, sulla base della rete mesh che si intende andare a configurare:

Resta sul mercato la generazione antecedente, per chi ha minori esigenze e vuole semplicemente trovare copertura per la propria abitazione o il proprio ufficio. Il questo caso il set singolo costa 99 euro e il bundle da tre costa 259 euro, ma non ci sarà da stupirsi se presto nuove offerte porteranno il bundle anche vicino ai 160-170 euro nel novero di una qualche parentesi di sconto temporanea.