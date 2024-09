ElevenLabs aggiunge la voce di Chopra nell'app Reader

ElevenLabs ha arricchito la sua raccolta Iconic Voices con la voce di Deepak Chopra, famoso esperto di meditazione e prolifico autore. Gli utenti possono ora selezionare la sua voce nell’app Reader di ElevenLabs, lanciata di recente, che consente di caricare documenti come ebook e di ascoltarli narrati con voci naturali, il tutto gratuitamente.

Deepak Chopra nelle voci di ElevenLabs

L’aggiunta della voce di Chopra alla collezione Iconic Voices si affianca ad altre celebrità come Judy Garland, James Dean, Burt Reynolds e Sir Laurence Olivier, ampliando così la varietà di opzioni per gli ascoltatori.

La collaborazione tra Chopra ed ElevenLabs non si limita alla sua partecipazione alla collezione Iconic Voices. Infatti, Chopra ha recentemente lanciato Digital Deepak, un chatbot addestrato sui suoi scritti e video, in grado di comprendere le domande degli utenti e rispondere con la sua stessa voce grazie alla tecnologia di ElevenLabs. Questa innovativa applicazione dell’intelligenza artificiale offre un nuovo modo per interagire con gli insegnamenti di Chopra, rendendo l’esperienza ancora più coinvolgente e personale.

Cosa ne pensa Deepak Chopra della partnership con ElevenLabs

In merito alla collaborazione con ElevenLabs, Deepak Chopra ha espresso il suo entusiasmo, sottolineando l’importanza dell’ascolto nel coltivare il nutrimento emotivo e il coinvolgimento, specialmente nell’era dell’intelligenza artificiale. Ha inoltre evidenziato come questa partnership gli permetta di connettersi a un livello più profondo con un pubblico globale, rendendo i suoi insegnamenti accessibili a tutti attraverso la sua voce.

Chopra ha sempre cercato di stabilire un legame con le persone attraverso i suoi scritti, e ora questa connessione può essere ulteriormente rafforzata grazie alla tecnologia di ElevenLabs.

Come ascoltare la voce di Deepak Chopra nell’app ElevenLabs Reader

Per gli utenti interessati ad ascoltare la voce di Deepak Chopra nell’app ElevenLabs Reader, il processo è semplice. Basta cliccare sulla scheda Voci nella parte inferiore dell’applicazione, individuare Deepak Chopra (attualmente in cima alla lista) e premere il pulsante più per aggiungere la sua voce alle voci salvate.

Una volta selezionato il documento da leggere, l’utente può premere l’icona più a sinistra del pulsante play per accedere al menu di selezione della voce, scegliere il chip Saved, trovare e selezionare la voce di Deepak Chopra, e iniziare l’ascolto.