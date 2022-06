Elon Musk e Jackson Palmer (DOGE) ai ferri corti

Sappiamo che l’acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk è stata messa in standby per problematiche legate al numero di bot presenti sulla piattaforma. E se la soluzione al problema fosse tanto semplice quanto uno script Python? C’è chi afferma di averne scritto uno in grado di togliere di mezzo gli automi presenti sul social network, o meglio, di limitare l’azione di quelli che diffondono truffe a tema crypto: è Jackson Palmer, uno dei co-fondatori del progetto Dogecoin.

Il codice in questione individua il potenziale raggiro tra i post che includono una menzione del proprio account, poi inoltra immediatamente una segnalazione così che possa essere bloccato. Lo stanno già impiegando alcuni influencer attivi nel territorio delle criptovalute.

In occasione di un’intervista rilasciata a Crikey (link a fondo articolo), Palmer afferma di essere stato contattato da Musk con la richiesta di ottenere lo script, ponendo una domanda inattesa: Come si esegue questo script Python? Il quesito è stato sufficiente per comprendere che l’uomo più ricco al mondo, numero uno di Tesla e SpaceX, non è in possesso di competenze tecniche basilari.

La replica del diretto interessato non si è fatta attendere: Palmer è stato etichettato come uno “strumento” e lo script “senza alcun senso”. Musk ha inoltre invitato l’autore a renderlo disponibile pubblicamente, così che tutti possano giudicare.

My kids wrote better code when they were 12 than the nonsense script Jackson sent me.

Like I said, if it’s so great, he should share it with the world and make everyone’s experience with Twitter better. If he does, you will see what I mean.

Jackson Palmer is a tool.

— Elon Musk (@elonmusk) May 31, 2022