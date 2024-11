Elon Musk, l'offerta di lavoro da brividi per il DOGE

“Stiamo facendo gli straordinari per assicurarci che i soldi delle vostre tasse siano spesi saggiamente! Grazie alle migliaia di americani che hanno espresso il desiderio di aiutarci“. In un messaggio pubblicato su X, il nuovo Dipartimento per l’efficienza del governo guidato da Elon Musk e Vivek Ramaswamy ha pubblicato un’offerta di lavoro da far accapponare la pelle. Per chi se lo fosse perso, il neoeletto presidente Trump ha scelto Musk per guidare il DOGE…

We are very grateful to the thousands of Americans who have expressed interest in helping us at DOGE. We don’t need more part-time idea generators. We need super high-IQ small-government revolutionaries willing to work 80+ hours per week on unglamorous cost-cutting. If that’s… — Department of Government Efficiency (@DOGE) November 14, 2024

Lavorare al DOGE: 80 ore alla settimana e molte rogne…

Cominciamo col sottolineare che questa nuova organizzazione opererà al di fuori del governo ufficiale. Il suo obiettivo dichiarato è quello di ridurre i costi e snellire la burocrazia governativa. Si tratta di un modo piuttosto educato per annunciare un piano di licenziamenti massicci nella pubblica amministrazione e di tagli allo stato sociale americano, con importanti conseguenze economiche e sociali.

Per portare a termine questa missione, Elon Musk e il suo nuovo partner stanno assumendo personale, ma c’è una fregatura. È possibile candidarsi per un lavoro sul social network del miliardario solo inviando un messaggio diretto. Questa funzione è disponibile solo per coloro che hanno un abbonamento a pagamento a X.

Sulla carta, i due imprenditori annunciano anche lacrime e sangue per tutti gli interessati. Dichiarano di non volere “generatori di idee part-time“, ma “rivoluzionari con un quoziente intellettivo molto alto, favorevoli a un governo più piccolo e disposti a lavorare più di 80 ore a settimana per risparmiare soldi in modi nuovi“.

Lavorare 80 ore a settimana è molto raro. Poche persone lavorano così tanto. Può capitare in settori particolari, come le banche d’investimento o gli ospedali. Alla fine del processo di selezione, Elon Musk e Vivek Ramaswamy sceglieranno “il migliore 1% dei candidati“.

Elon Musk si attiene alla sua tecnica manageriale

Se, nonostante questi vari avvertimenti, qualcuno fosse ancora interessato, Elon Musk ci tiene ad avvertirlo con tono ironico, utilizzando un’emoji che ride: “In effetti, sarà un lavoro difficile, con un sacco di nemici e per il quale la retribuzione sarà pari a zero. Che affare!“. Tipico di Elon Musk.

Come sottolinea il Wall Street Journal, il magnate di Tesla ha l’abitudine di richiedere ai suoi team lunghi orari di lavoro. Lui stesso si impegna a fondo, spiegando che lavora sette giorni su sette con pochissimo tempo libero. Ma la sua remunerazione non è “zero”, visto che attualmente è l’uomo più ricco del mondo…