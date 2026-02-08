Elon Musk punta alla Luna, Marte può attendere

Elon Musk ha nuovamente cambiato idea. Dopo aver dichiarato che la Luna è una distrazione e annunciato i piani per arrivare su Marte, il proprietario di SpaceX (che ha recentemente acquisito xAI) ha deciso di puntare ai viaggi verso il satellite naturale terrestre, posticipando la colonizzazione del Pianeta Rosso.

Starship sulla Luna entro marzo 2027?

All’inizio di gennaio 2025, Elon Musk aveva pubblicamente criticato il programma Artemis, evidenziando che l’attuale architettura è inefficiente perché il razzo SLS (Space Launch System) non è riutilizzabile. Meglio quindi puntare su Marte. Come si può leggere sul sito di SpaceX, l’obiettivo era lanciare il primo razzo Starship entro il 2026 (cinque in totale). A bordo dovevano esserci i robot Optimus.

Nell’annuncio relativo all’acquisizione di xAI, Musk ha scritto:

Starship sarà in grado di far atterrare enormi quantità di merci sulla Luna. Una volta lì, sarà possibile stabilire una presenza permanente per attività scientifiche e manifatturiere. Le fabbriche sulla Luna potranno sfruttare le risorse lunari per costruire satelliti e dispiegarli ulteriormente nello spazio.

Oltre a quelli tradizionali, SpaceX vuole portare data center AI nello spazio e la Luna potrebbe essere un’ottima base di lancio in futuro. Parlando con gli investitori, Musk ha dichiarato che la priorità è andare sulla Luna. La missione verso Marte è stata quindi posticipata (ma la scadenza del 2026 non poteva comunque essere rispettata).

La nuova roadmap prevede l’arrivo di uno Starship sulla Luna entro marzo 2027 (senza equipaggio). SpaceX deve però superare diversi test critici, tra cui il rifornimento di propellente nello spazio. Questo è uno degli obbiettivi previsti quest’anno con la versione V3 del razzo. Entro metà marzo dovrebbe essere effettuato il primo volo di test (il 12esimo in totale).

Il ritorno degli astronauti sulla Luna con la missione Artemis III è attualmente prevista entro il 2027, ma quasi certamente verrà posticipata di un anno. SpaceX ha proposto alcune modifiche architetturali per rispettare le scadenze. Blue Origin ha sospeso i voli del New Shepard per velocizzare il programma lunare. Secondo Eric Berger (Ars Technica) avrebbe avviato lo sviluppo di una versione MK 1.5 del lander Blue Moon che non richiede un rifornimento in orbita.

La missione Artemis II era prevista per inizio febbraio, ma è stata posticipata all’inizio di marzo a causa di una perdita di idrogeno liquido durante il test Wet Dress Rehearsal (come avvenuto tre anni fa).