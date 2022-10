Elon Musk: l'acquisizione di Twitter entro venerdì

Meno di 48 ore e conosceremo il destino di Twitter: l’ufficialità dell’acquisizione da parte di Elon Musk è attesa entro venerdì 28 ottobre. È quanto riportano alcune fonti a conoscenza di un meeting virtuale tra il numero uno di Tesla e i rappresentanti degli istituti bancari che lo stanno aiutando nell’operazione, mettendo sul tavolo circa 13 dei 44 miliardi di dollari necessari per chiudere l’accordo.

Twitter sarà di Elon Musk: acquisizione dietro l’angolo

Ripercorriamo le tappe principali di un’operazione fin qui piuttosto tribolata, tra dubbi, ripensamenti, timori e improvvisi dietrofront.

Si stima che, negli ultimi 90 giorni, una parte consistente dei dipendenti al servizio di Twitter abbia lasciato l’azienda: circa 530, il 60% in più rispetto a quelli che hanno rassegnato le loro dimissioni nel trimestre precedente. Quasi il 30% circa di questi ha trovato una nuova occupazione in Google o Meta. Il numero sale a oltre 1.100 se si prende in considerazione l’intero periodo della trattativa. Impossibile non legare l’esodo alle vicende legate all’acquisizione.