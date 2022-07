Epic Games non vieterà gli NFT come Minecraft

Come ormai è risaputo, gli sviluppatori di Minecraft hanno deciso di vietare i Token Non Fungibili. Al contrario, Epic Games ha fatto sapere, rassicurando i fan di questi prodotti, che non vieterà affatto gli NFT. Una notizia che sta facendo dormire sonni tranquilli in molti.

È bene precisare che gli sviluppatori di Minecraft hanno vietato gli NFT perché secondo loro sono prodotti speculativi legati ai videogiochi. Proprio per questo, e specificando meglio la sua posizione, lo sviluppatore Mojang Studios, in un comunicato stampa, ha spiegato:

Come qualsiasi file digitale, gli NFT possono essere copiati, spostati o addirittura eliminati. Inoltre, NFT e blockchain sono stati anche associati alla speculazione sui prezzi. Questi usi di NFT e altre tecnologie blockchain creano una proprietà digitale basata sulla scarsità e sull’esclusione che non si allinea con i valori di Minecraft di inclusione creativa e del giocare insieme.

Gli NFT possono creare modelli di scarsità ed esclusione che sono in conflitto con le nostre linee guida e lo spirito di Minecraft.

Di ben altra posizione è la visione di Epic Games che, a differenza di Mojang Studios, non ritengono gli NFT un pericolo né per il gioco e né tanto meno per gli utenti. Ricordiamo comunque che la società in questione non si è mai definita crypto-friendly, ma allo stesso tempo non ha mai demonizzato questo settore.

Epic Games: Fortnite è visto come piattaforma del metaverso, gli NFT sono ben accetti

Bisogna anche tener conto che, da un certo punto di vista, Fortnite, il gioco di successo sviluppato da Epic Games, è considerato da molti come una piattaforma del Metaverso. Nella sua “immensa sapienza” il fondatore e CEO della società, Tim Sweeney, ha spiegato:

Gli sviluppatori dovrebbero essere liberi di decidere come costruire i loro giochi e tu sei libero di decidere se giocarci. Credo che i negozi e i produttori di sistemi operativi non dovrebbero interferire forzando le loro opinioni sugli altri. Sicuramente noi non lo faremo.

Da queste parole si evince la volontà di Epic Games di non voler imporre determinate linee guida, forme di pensiero o visione in merito al tema criptovalute e Token Non Fungibili. Tra l’altro, questo mercato ha registrato un netto aumento negli scorsi mesi, come riportato nel report 2021 sugli NFT di NonFungible.

