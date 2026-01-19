Esplosione nello studio Rockstar di GTA 6

C’è stata un’esplosione in Holyrood Road, Edimburgo, dove si trova lo studio Rockstar North. È quello responsabile dello sviluppo di GTA 6. La notizia è stata confermata sia dallo Scottish Fire and Rescue Service sia dalla polizia locale. Fortunatamente, non si registrano vittime né feriti, ma l’edificio è stato evacuato come da prassi.

GTA 6, esplosione nello studio di Rockstar North

Le prime informazioni trapelate fanno riferimento a un incidente che ha interessato il locale caldaia, poco dopo le 6:00 del mattino (ora italiana). I soccorritori sono rimasti sul posto a lungo. Questa la dichiarazione delle autorità.

Siamo stati allertati alle 5:02 di lunedì 19 gennaio per intervenire in un incidente in Holyrood Road, Edimburgo. Il Controllo Operativo ha mobilitato tre mezzi antincendio e risorse specialistiche sul posto, dove i vigili del fuoco hanno lavorato per mettere in sicurezza i danni strutturali di un edificio commerciale. Non sono state segnalate vittime e le squadre hanno lasciato il luogo dell’incidente alle 9:21.

Non è chiaro se quanto accaduto possa avere ripercussioni sui lavori in corso. Ricordiamo che Grand Theft Auto VI ha già subito due rinvii e che di recente è stato ipotizzato un ulteriore ritardo.

Lo studio in questione è lo stesso finito di recente al centro di un’accesa discussione per il round di licenziamenti che ha colpito 34 dipendenti che si stavano per unire a una rappresentanza sindacale. La vicenda è finita anche sotto la lente d’ingrandimento del Parlamento UK.

Ricordiamo che la nuova data di uscita del gioco, uno dei più attesi di quest’anno, rimane al momento fissata per il 19 novembre 2026. Un ulteriore slittamento non solo provocherebbe il malcontento di chi sta aspettando il titolo, ma definirebbe nuovi equilibri in termini di vendite per la stagione in corso. Molti publisher, infatti, cercano di pianificare i lanci per non scontrarsi direttamente con una produzione AAA di questo calibro.