Scopri le funzionalità avanzate offerte dalle migliori estensioni di Chrome per ChatGPT

L’intelligenza artificiale è la rivoluzione degli ultimi tempi, i chatbot sono in grado di generare testi, immagini, video, presentazione e molto altro ancora. Tra tutti i sistemi di intelligenza artificiale, ChatGPT è il sicuramente il protagonista indiscusso, lanciato nel mercato nel 2022. Il suo sviluppo nasce dalla società di ricerca statunitense OpenAI, con l’intento di rendere l’intelligenza artificiale un supporto per tutti.

Il suo funzionamento di base è già molto interessante, questo perché ChatGPT è uno strumento già di per sé molto potente e versatile. Può essere utilizzato per molti scopi diversi, come l’istruzione, l’intrattenimento, la ricerca, la scrittura e altro ancora. Tuttavia, per sfruttare appieno le sue capacità, è necessario avere un’interfaccia adeguata che faciliti la comunicazione con il modello. Questo può avvenire grazie alle estensioni da aggiungere per il browser Google Chrome e far diventare ChatGPT ancora più produttivo. Inoltre, aggiungere le estensioni è facile e veloce, ecco quali sono le cinque migliori estensioni Chrome per chatgpt:

Promptheus, per parlare con ChatGPT

Promptheus è l’estensione che ti permette di dialogare attraverso la propria voce con ChatGPT, per farlo è necessario avere un account gratuito su OpenAi per poi scaricare l’estensione e tornare su ChatGPT. Aprendo la nuova chat si noterà in alto a destra la presenza dell’estensione, per utilizzarla basterà tenere premuta la barra spaziatrice in qualsiasi punto della chat. In alto a destra verrà infatti visualizzato il seguente testo: “Hold Spacebar to Talk” “Tieni premuta la barra spaziatrice per parlare”. Nel dettaglio, ecco come procedere per aggiungere l’estensione e utilizzarla:

Aprire il browser Google Chrome;

Accedere a OpenAI;

Selezionare “Try ChatGPT”;

Accedere;

Aprire una nuova chat “New Chat”;

Aprire una nuova scheda;

Cercare Chrome web store;

Digitare Promptheus;

Cliccare sul primo risultato della lista;

Selezionare “Aggiungi”;

Tornare su ChatGPT;

Tenere premuta la barra spaziatrice per utilizzare l’estensione.

Aprendo la chat si noterà all’angolo in alto a destra la nuova estensione, per personalizzare eventuali opzioni sarà sufficiente fare clic su “Opzioni Promptheus”.

ChatGPT Sidebar: una ricerca intelligente su tutte le pagine Google Chrome

ChatGPT Sidebar è l’estensione che creerà una barra laterale con ChatGPT integrato da usare per chiedere informazioni, scrivere testi, generare contenuti creativi e altro ancora. Questo permette di utilizzare ChatGPT durante la navigazione di un qualsiasi sito web, senza dover cambiare scheda o finestra e così dover raggiungere ogni volta la chat. È poi possibile trascinare e rilasciare il testo dalla barra laterale al sito web o viceversa. Inoltre, aggiungendo l’estensione, ogni qualvolta si farà una ricerca la chatbot cererà un riassunto, veloce e chiaro sull’argomento in questione. Anche in questo caso il processo è molto veloce, nel dettaglio sarà necessario seguire questi passaggi:

Cercare Chrome web store;

Digitare Sider-ChatGPT Sidebar;

Cliccare sul primo risultato della lista;

Selezionare “Aggiungi”;

Aprire una nuova pagina sul browser Google Chrome;

Fare una ricerca, di qualsiasi genere;

Visionare, nelle finestre laterali Sider,

Avviare una chat premendo “Continua in chat”.

L’estensione Sider è utile per velocizzare il processo di ricerca, ma anche di dialogo con ChatGPT essendo comodo e immediato. Inoltre, l’estensione è utilizzabile per qualsiasi nuova pagina aperta, per utilizzarla basterà premere, in basso a sinistra, sull’icona del cervello, il simbolo dell’estensione Sider. Infine, per modificare qualsiasi impostazione, premere sull’icona dell’ingranaggio vicino al nome Sider.

YouTube & Article Summarizer

YouTube & Article Summarizer è invece l’estensione che riassume e traduce tutti i video di YouTube e gli articoli online usando ChatGPT. Il suo utilizzo permette di ottenere una sintesi rapida e accurata dei contenuti che interessati, senza doverli guardare o leggere per intero. Inoltre, i contenuti possono essere tradotti in una lingua diversa da quella originale, scegliendo tra oltre 100 lingue supportate da ChatGPT. Per aggiungere l’estensione sarà necessario, come per le altre estensioni, raggiungere il Chrome web store e digitare YouTube & Article Summarizer per poi selezionare “Aggiungi”. In questo modo l’estensione sarà subito pronta per essere utilizzata, basterà aprire YouTube o un articolo per vederla all’opera. Ad esempio, ecco come utilizzare l’estensione YouTube & Article Summarizer su YouTube:

Aprire Youtube;

Selezionare un video;

Premere, “Transcript e summary”, sotto il video a destra.

A questo punto si aprirà una pagina, nel quale verrà riassunto il video in questione, diviso anche per minutaggio. Inoltre, tra le funzioni presenti è anche possibile copiare il contenuto. Infine, per modificare le opzioni, la lingua o altre impostazioni, premere sull’icona dell’ingranaggio di fianco al nome.

AIPRM ChatGPT direttamente sui motori di ricerca

AIPRM For ChatGPT – Chatonai è l’estensione che abilita ChatGPT sui principali motori di ricerca Google o Bing. Utile per ottenere informazioni più approfondite e complete sulle ricerche online, grazie a ChatGPT senza dover aprire una nuova pagina. Inoltre è possibile avviare una conversazione con ChatGPT sulle domande e le risposte, chiedendo chiarimenti, approfondimenti, esempi e altro ancora. Tutte le risposte sono presenti di fianco i risultati. In pratica, ecco come aggiungere e utilizzare l’estensione AIPRM For ChatGPT – Chatonai:

Cercare Chrome web store;

Digitare AIPRM For ChatGPT – Chatonai;

Cliccare sul primo risultato della lista;

Selezionare “Aggiungi”;

Aprire una nuova pagina sul browser Google Chrome;

Fare una ricerca, di qualsiasi genere;

Cliccare “Click here to ask ChatGPT” nella scheda ChatGPT a destra dei risultati.

L’estensione permette di copiare i risultati, infine, per apportare modificare raggiungere le impostazioni, basterò cliccare l’icona dell’ingranaggio.

Superpower ChatGPT: i superpoteri di ChatGPT

Superpower ChatGPT è l’estensione che permette di sfruttare al meglio le potenzialità di ChatGPT, in quanto dà accesso a funzionalità avanzate di ChatGPT come la generazione di immagini, il riconoscimento vocale, la sintesi vocale o ancora generare musica, emoji, meme e altro ancora.

L’estensione Superpower ChatGPT permette di aumentare la produttività di ChatGPT, tra le sue funzionalità più interessanti:

Crea e organizza le chat in cartelle;

Sincronizza automaticamente una copia di tutte le tue chat sul computer;

Seleziona ed esporta qualsiasi numero delle chat in più formati (.txt, .json, .md);

Cerca ed evidenzia i risultati di tutte le chat per una rapida revisione;

Fissa i messaggi importanti in ogni conversazione;

in ogni conversazione; Seleziona ed elimina un gruppo di chat;

Visualizza facilmente le chat eliminate;

Timestamp per tutte le chat;

per tutte le chat; Attiva la modalità di navigazione in incognito ;

; Contrassegna i prompt preferiti;

Cambia la lingua di risposta;

Conteggio parole e caratteri;

Tasto “continua” nella conversazione.

Per poter aggiungere questa estensione, sarà necessario raggiungere Chrome web store e digitare Superpower ChatGPT e poi procedere con “Aggiungi”. A questo punto ChatGPT avrà tutti i suoi super poteri, basterà aprire il chatbot per utilizzare e scoprire tutte le nuove funzioni.