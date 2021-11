Ethereum, nuovo massimo storico sopra i 4600 dollari

Non accenna a rallentare la corsa del prezzo di Ethereum, con il nuovo record fatto segnare nelle ultime ore a quota 4.642 dollari, dopo quello di ieri. Nel momento in cui viene scritto e pubblicato questo articolo, la criptovaluta è scambiata a 4.606 dollari (fonte CoinDesk), +6,12% in un giorno.

La corsa di ETH: nuovo record, +6% in un giorno

Come già sottolineato in più occasioni, uno dei fattori responsabili della tendenza è da attribuire all'aggiornamento Altair della Beacon Chain, introdotto lo scorso mercoledì con la volontà di rendere la gestione delle transazioni più rapida ed efficiente. Il primo dei grafici allegati di seguito ben fotografa la variazione apprezzata nel corso dell'ultima settimana: si è passati dai 3.918 dollari del 28 ottobre alla quota attuale.

Il trend al rialzo emerge in modo ancora più chiaro e netto se si prende in considerazione un periodo più ampio, come quello relativo all'ultimo mese: il 3 ottobre, ETH era scambiato a 3.413 dollari.

È dunque il momento giusto per mettere mano ai propri risparmi e cimentarsi col trading di Ethereum o Bitcoin (anch'esso in crescita), puntando tutto su un'ulteriore impennata? Meglio approcciare la compravendita delle criptovalute con la consapevolezza che alla possibilità di generare un profitto in tempi brevi fa da contraltare l'ipotesi di una flessione dei prezzi: i pericoli legati alla volatilità dell'investimento sono sempre dietro l'angolo.